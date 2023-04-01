Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Daire Başkanlığı organizesi ile gerçekleştirilen “Zekat ve iyilik buluşmaları” çerçevesinde Etimesgut İlçe Müftülüğü organizesinde bir dizi etkinliğe katıldı.

30 Mart Perşembe günü depremzede aile ziyaretleri ile başlayan program, önce hafızlık öğrencilerine daha sonra ilçe merkez caminde cemaate sohbet ve depremzede iftarı teravih öncesi sohbetle tamamlandı.

350 depremzede ailenin katıldığı programa, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, kurum amirleri ve din görevlileri katıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Şanver, iftar programına katılmaları sebebiyle Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden’e teşekkür etti. Haber Merkezi