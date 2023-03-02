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Zararsız eşlik etti

Hizmet-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, ‘Asrın Felaketi’ depremlerden etkilenen Osmaniye’ye giderek, depremzede üyelerle bir araya geldi.

02 Mart 2023 Perşembe 02:00
Zararsız eşlik etti

Özdemir’e ziyaretinde; Hizmet İş Sendikası Genel Denetleme Kurulu Üyesi ve Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Genel Disiplin Kurulu Üyemiz ve Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek, Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Sinan Yılmaz ve Hukuk Müşaviri Saim Namal eşlik etti.
Osmaniye Şube Başkanı Kadir Çenet ve üyelerle deprem sonrası yaşananlara dair sohbet eden ve son durumlara ilişkin bilgiler alan Genel Başkan Vekili Özdemir, HAK-İŞ’in ve HİZMET-İş sendikasının her zaman üyelerin ve milletin yanında olduğunu ifade etti.
Depremlerde hayatlarını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın ve Sendika teşkilatının taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. »Haber Merkezi

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Zararsız Eşlik Etti
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