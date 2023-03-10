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“Zararı neden söylemiyorsunuz?”

Sendikalara yüzde 2 barajının getirilmesiyle malum iki sendikanın sahada sağlık çalışanlarına baskı yaparak üyesi oldukları sendikalardan istifaya zorladıklarını belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının hak ve hukukunu göz ardı ederek kendi çıkarları için sendikal ahlak ve erdemini yerle yeksan eden sendikaların gelecekti iyi anılmayacağına vurgu yaptı.

10 Mart 2023 Cuma 02:00
“Zararı neden söylemiyorsunuz?”

Milyonlarca bütçeye sahip sendikaların diğer sendikalara yaşama hakkı tanımadığını belirten Taşkın, “Geçmişte yüzde 4 barajının adil olmadığını savunan bu sendikalar şimdi yüzde 2 barajıyla çalışma barışını bozmayı, sendikaların örgütlenmesini engellemeyi, memurun özgür iradesine ket vurmayı, yaklaşık 480 bin kamu çalışanının toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum edilmesini hak görüyor ve bu adaletsizliği sindirebiliyorlar.” dedi.
Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve siyasal sendikacılığa karşı olduklarını ifade eden Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sağlık çalışanlarının haklarını masada bırakanların yalanlarına karşıyız. Yüzde 2 barajı hukuksuzdur; Danıştay’dan dönmüş, Anayasa Mahkemesi’nden de dönecek olan, hiçbir dayanağı olmayan, hukuken temelsiz bir karardır. Sahada üyelerimize istifa edin, diye baskı yapılıyor. Soruyorum; sağlık çalışanlarının hakkını bu kadar düşünüyorsanız yoksulluk sınırının altında maaşa mahkûm edilmelerine neden sessizsiniz? Ocak ayında enflasyon 6,65 olarak açıklandı. 10 bin lira maaş alan bir memur enflasyon nedeniyle 665 lira zarar etti. Şubat ayı enflasyonu 3.15 açıklandı. Memurun Şubat ayındaki zararı 315 lira. İki aydaki kaybı 980 lira. Memurun, toplu sözleşme ikramiyesi olarak alacağı paradan daha fazla zararı varken siz, memurun enflasyon nedeniyle kayıplarını dile getirmeyin, Hükümetin ve malum yandaş sendikaların yanlış kararını sağlık çalışanlarına dayatarak baskı kurun. Bu ikiyüzlülüğe tahammül edemeyiz. Sendikacılık erdemli yapılmalıdır. Sendikal ahlaka uygun hareket edilmelidir. Şatafatlı sendika makamlarınızı korumak için sağlık çalışanlarına baskı yapmayın. Sağlık çalışanları onurludur, erdemlidir; bizim üyelerimiz onurlu ve erdemlidir. Hangi sendikanın ne yaptığını, nasıl çalıştığını bilmekte ve görmektedir. Size de zamanı geldiğinde gereken cevabı vereceklerdir. Biz, sizlerin yanlış yolda olduğunuzu hatırlatmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarının enflasyon nedeniyle kayıpları daha fazla. Üstelik bu ucube yasa maddesi Anayasa Mahkemesi’nden döndüğünde üyelerimizin kayıpları yasal yoldan telafi edilecektir.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi 

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Zararı Neden Söylemiyorsunuz
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