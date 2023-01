Zamanın kıymeti

Her Çarşamba günü, Eski Askerlik Şubesinde düzenli olarak yapılan Çarşamba Sohbetlerinde farklı konular ele alınıyor. Kadınlara yönelik düzenlenen sohbetlerde bu hafta “Zamanın Kıymetini Bilmek” konusu ele alındı.

Kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesi, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirilmeleri, farklı konularda fikir sahibi olmaları amacıyla düzenlenen sohbetlerin konuğu İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner oldu.

“Zamanın Kıymetini Bilmek” konusunu anlatan Uzuner, “Rabbimizin dünya imtihanında bizler için takdir ettiği kısa zaman dilimine ömür diyoruz. Ömür, mamur edilmesi, ebedi kazanca dönüştürülmesi gereken hayatı ifade eder. Eğer fani dünya hayatı, Allah’a iman ve salih amellerle donatılmışsa mamur edilmiş demektir. Eğer bu kısacık hayat, emanet ve sorumluluk bilinciyle Allah’ın razı olacağı şekilde yaşanmışsa bereketlenmiş demektir. Yüce Rabbimiz insana sayılamayacak kadar bol nimetler vermiştir. Bunlardan en önemlisi, ömür sermayemiz olan ve hayatın kendisi kabul edilen zaman nimetidir. Kur’an-ı Kerîm‘in bazı surelerinde yüce Allah zamana yemin ederek söze başlamaktadır. Kuşluk vaktine, güneşe, aya, fecir vaktine yemin ederek başlayan ayetler, zaman hakikatine dikkat çekmektedirler. Namaz, oruç, zekât, hac gibi temel ibadetlerin vakitle kayıtlı olması da bu hakikatin önemini daha da artırmaktadır. Hızla azalmakta olan ömür sermayesinin her saniyesini, muhasebe bilinciyle ve tefekkür anlayışıyla kıymetli kılmalıyız. Kur’an-ı Kerîm‘de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr, 112/1-3.) Zamana yemin ile başlayan bu ayetlerden anlaşılmaktadır ki, faydasız geçen her saniye insan ömrü için bir kayıptır. İman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmek suretiyle geçen zaman ise, kazanca dönüşerek dünya ve ahiret hayatımızı imar etmektedir. Zaman konusunda bilinçli bir kul olmak, mümin olmanın alâmetlerindendir. Nitekim Rabbimiz Kur’an’da müminlerin vasıflarını zikrederken; “Onlar faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.” (Mu’minûn, 3.) diye buyurmuşlardır. Bu nedenle bir mümin olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlar yaparak, vaktimizi ibadet, çalışma, istirahat ve diğer önemli işlerimiz için verimli kullanmalıyız. Aile, akraba, dost ve komşularımıza zaman ayırmalı, daima iyiye, doğruya ve faydalı olana talip olmalıyız. İlmiyle ve bilgisiyle tarihe yön veren yüce şahsiyetleri örnek alarak okuyup araştırmalı, bilgili ve başarılı olmak için gayret göstermeliyiz.” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin