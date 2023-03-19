Zaferin 180’inci yılı

Yozgat Şehitliği'ndeki törende, Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkan Vekili Yasin Gönül, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı. Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yozgat Müftüsü Ali Gülden tarafından şehit ve gaziler için dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Daha sonra program İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda Erdoğan Akdağ Fen Lisesi tarafından düzenlenen programla devam etti.



Programda öğrenciler tarafından oratoryo ve tiyatro gösterimi düzenledi.

»AA/Haber Merkezi