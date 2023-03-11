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‘Zabrus’ uyarısı

Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü buğday, arpa ve çavdar gibi yerleştiği ürünlere yüzde 30 oranında zarar veren ekin kurdu böceğine (Zabrus Spp) karşı üreticileri uyardı. 

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
‘Zabrus’ uyarısı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “İlçemizde hububat ekimleri başlamış olup, ekin kurdu böceğine (Zabrus Spp) önemli bir zararlı konumundadır. Buğday ve arpada önemli zararlar yapmaktadır. Tarlalarda yer yer boşluklar meydana getirir bazen tarlanın tamamına da zarar verebilir. Buda önemli ölçüde ürün ve gelir kaybına neden olmaktadır. Ekin kurdu zararını 3 dönem de yapar. Genç larvalar sonbaharda ekin yapraklarını toprak içine çekmek ve kök boğazını kemirmek suretiyle zarara sebep olur. Olgun larvalar ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte yaprak ve sürgünleri yiyerek zarara neden olur. Erginler ise hasada yakın zamanda başak tanelerini, hububat ekiminden sonra ise toprak altındaki taneleri kemirerek zararlı olur. Ekin kurduna karşı en etkili mücadele yöntemi ise tohum ilaçlamasıdır. Bir yıl önce zararlının var olduğu bilinen alanlara ekim yapılacaksa tohum mutlaka usulüne uygun ilaçladıktan sonra hemen ekilmelidir. Sürme hastalığına karşı kullanılan tohum ilacının ekin kurduna karışa bir etkisi bulunmaktadır. Tohum ilaçlanırken her iki ilaçta birlikte kullanılmalıdır. Sürme ve Ekin kurdunun ilaçları tamamen farklı olup tohum ilaçlaması açık havada yapılmalı ve tohumluk bekletilmeden ekilmelidir.” ifadeleri kullanıldı. »Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Zabrus Uyarısı
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