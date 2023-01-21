Yüzleri güldü

Hizmet İş Sendikası ile Doğankent Belediyesi arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi kadrolu işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç yüzde 35 zam yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi devam eden sendika üyesi şirket işçilerinin ücretlerine de imzalanan ek protokol ile yüzde 35 zam yapıldı.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız yaptığı açıklamada; “Önce İnsan Önce Emek diyen, emeğin ve alın terinin üzerinde pazarlık yapmayan, her zaman çalışanın yanında olan kıymetli Doğankent Belediye Başkanımız Doğan Sungur’a sendikamız şahsım ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ve ek protokol sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi