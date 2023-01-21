Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.490,34
ALTIN
1.165,45
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,42

Yüzleri güldü

Doğankent Belediyesinde çalışan Hizmet İş Sendikası üyesi işçilerin yüzü imzalanan sözleşme ile güldü.

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Yüzleri güldü

Hizmet İş Sendikası ile Doğankent Belediyesi arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi kadrolu işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç yüzde 35 zam yapıldı. 
Toplu iş sözleşmesi devam eden sendika üyesi şirket işçilerinin ücretlerine de imzalanan ek protokol ile yüzde 35 zam yapıldı.
Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız yaptığı açıklamada; “Önce İnsan Önce Emek diyen, emeğin ve alın terinin üzerinde pazarlık yapmayan, her zaman çalışanın yanında olan kıymetli Doğankent Belediye Başkanımız Doğan Sungur’a sendikamız şahsım ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ve ek protokol sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yüzleri GüldüDoğankent BelediyesiHizmet Iş SendikasıFerman ZararsızImzaSözleşmeDoğan Sungur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karne heyecanı yaşandı
Karne heyecanı yaşandı
Erbakan'dan Yozgat çıkarması
Erbakan'dan Yozgat çıkarması
Cafeye girdi!
Cafeye girdi!
Polat Çakmak köyünde
Polat Çakmak köyünde
Karne hediyesi
Karne hediyesi
Tecrübeler paylaşıldı
Tecrübeler paylaşıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim