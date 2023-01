Yüzler güldü

Yeniyer Belediyesi’nde çalışan Hizmet İş sendikası üyesi işçilerin, ücretlerine yapılan yüzde 60 rekor zam ile yüzleri güldü.

Hizmet İş Sendikası ile Yeniyer Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve sendika üyelere katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Hizmet İş sendikası üyesi işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç yüzde 60 zam yapıldı. Sendika üyelerine ücretlerine ayrıca her altı ayda yüzde 10 zam yapılacak ve enflasyon farkı uygulanacak. Sosyal haklar her altı ayda bir ücret zammı oranında artırılacak.

Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç yaptığı açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de yaşanan hayat pahalılığına karşı tüm halkımızı ezdirmeyen Sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan gitmekteyiz. Çalışanlar bizim mesai arkadaşlarımız. Çalışanlarımıza ne kadar zam yapsak azdır. Belediyemizin imkânları doğrultusunda bütçemizi zorlayarak işçilerimizin ücretlerine yüzde 60 zam yaptık. İmzalanan toplu iş sözleşmesi belediyemize ve tüm işçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerini kullandı.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ise; “Önce İnsan Önce Emek diyen, emeğin ve alın terinin üzerinde pazarlık yapmayan, her zaman çalışanın yanında olan kıymetli Yeniyer Belediye Başkanımız Burhan Güvenç’e sendikamız, şahsım ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu. »Alpaslan Demir