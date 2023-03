Yüzler güldü

Hizmet İş Sendikası ile Yenifakılı Belediyesi arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yenifakılı Belediye Başkalığında yapılan toplu-iş sözleşmesi imza törenine Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, İşyeri Sendika Temsilcisi Cemal Bolat ve sendika üyeleri katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç yüzde 50 zam yapıldı. Sendika üyesi işçilerin ücretlerine ayrıca her altı ayda yüzde 15 zam yapılacak ve enflasyon farkı uygulanacak. Sosyal haklar her altı ayda bir ücret zammı oranında artırılacak.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız yaptığı açıklamada; “Önce İnsan Önce Emek diyen, emeğin ve alın terinin üzerinde pazarlık yapmayan, her zaman çalışanın yanında olan kıymetli Yenifakılı Belediye Başkanımız Soner Yalçın’a sendikamız, şahsım ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin