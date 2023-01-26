Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanda tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Yatırım Konuları hakkında İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, Akıllı sulama sistemleri. Hibe Desteği Tutarı Ve Oranı hakkında ise, Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1.000.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır denildi. Başvuru Zamanı ise, 1 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğüne Teslim edilerek yapılacak. Teknik Desteğin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden teknik destek ve bilgi alınabilir.

Bilginin Tarım ve Orman Bakanlığı / www.tarimorman.gov.tr, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü / www.tarimorman.gov.tr/TRGM, Yozgat İl Tarım ve Orman / https://yozgat.tarimorman.gov.tr/ »Haber Merkezi