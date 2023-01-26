Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.297,77
ALTIN
1.177,70
DOLAR
18,81
STERLİN
23,39
EURO
20,57

Yüzde 50 hibe

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesinde yüzde 50 hibe sağlanacağı belirtildi.

26 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Yüzde 50 hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanda tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.
Yatırım Konuları hakkında İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, Akıllı sulama sistemleri. Hibe Desteği Tutarı Ve Oranı hakkında ise, Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1.000.000 TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır denildi. Başvuru Zamanı ise, 1 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğüne Teslim edilerek yapılacak. Teknik Desteğin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden teknik destek ve bilgi alınabilir.
Bilginin Tarım ve Orman Bakanlığı / www.tarimorman.gov.tr, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  / www.tarimorman.gov.tr/TRGM, Yozgat İl Tarım ve Orman / https://yozgat.tarimorman.gov.tr/ »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yüzde 50 HibeYozgat İl Tarım Ve Orman MüdürlüğüTarımçiftçiHibeDestek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayallerinin peşinden koştu
Hayallerinin peşinden koştu
Bu gece Regaip Kandili
Bu gece Regaip Kandili
Yozgat'ta konuştu
Yozgat'ta konuştu
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Üç ayların önemi
Üç ayların önemi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim