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Yüz güldürüyorlar

Çekerek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2017 yılında uygulanmaya başlanan Vefa Projesi, 2023 yılında da vatandaşların yüzünü güldürüyor. 

31 Ocak 2023 Salı 02:00
Yüz güldürüyorlar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) ilçe genelinde ve köylerde uyguladığı 2023 Yılı Vefa Projesi çerçevesinde evlere giderek hane temizliği ve kişisel bakım hizmeti yapılıyor.
Kurum tarafından ev temizliği ve bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen evlere görevlendirilen temizlik personeli, belirli aralıklarda belirlenen vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. 
Proje kapsamında Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, hane temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunulan aileleri ziyaret etti.
Verilen hizmetleri yerinde denetleyen Kaymakam Güzel, vatandaşlarla sohbet etti. »Alpaslan Demir

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Yüz Güldürüyorlar
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