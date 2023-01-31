Yüz güldürüyorlar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) ilçe genelinde ve köylerde uyguladığı 2023 Yılı Vefa Projesi çerçevesinde evlere giderek hane temizliği ve kişisel bakım hizmeti yapılıyor.

Kurum tarafından ev temizliği ve bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen evlere görevlendirilen temizlik personeli, belirli aralıklarda belirlenen vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Proje kapsamında Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, hane temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunulan aileleri ziyaret etti.

Verilen hizmetleri yerinde denetleyen Kaymakam Güzel, vatandaşlarla sohbet etti. »Alpaslan Demir