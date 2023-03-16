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Yurtlu ve yönetiminden ziyaret

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, yönetim kurulu üyeleri ile Saraykent İlçesini ziyaret etti.

16 Mart 2023 Perşembe 02:00
Yurtlu ve yönetiminden ziyaret

Başkan Yurtlu Ülke demokrasisi adına canını ortaya koyan 15 Temmuz şehidi Beytullah Yeşilay'ın ailesini ve uçak düşmesi sonucu şehit olan Mustafa Eser'in ailesini ziyaret etti. 
Yozgat AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu yaptığı açıklamada; “Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği adına en kıymetli varlıklarını yani canlarını feda eden, bu uğurda yaralanan, şehit olan, gazi olan, kardeşlerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Bu evlatları yetiştiren anne babalara sahip çıkmak hatırlamak da bizim görevimiz düşüncesiyle sizleri ziyaret etmek istedik. Bu cennet topraklarda kardeşçe, dimdik, Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde huzur içinde yaşayacağız. Ne mutlu bu ailelere ki Rabbim şehitlerimizin şefaatlerine onları da nail eylesin." dedi
Ziyaretin sonunda Şehitlerin Aziz ruhuna dua okunup Kuran-ı Kerim ile Türk Bayrağı hediye edildi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.03.2023 17:29
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Yurtlu Ve Yönetiminden Ziyaret
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