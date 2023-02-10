Yurtlara yerleştirildi

İlçe milli eğitim tarafından yapılan açıklamada; “Kaymakamlığımız ve alanında uzman personelimiz tarafından depremzedelerimizin tüm ihtiyaçları karşılanmakta içinde bulundukları sıkıntılı süreci hafifletmenin gayreti verilmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Yoldaş ve Agah Ayhan da bu süreçte vatandaşlarımızla sürekli bir araya gelerek onlarla hemhal olmaktadırlar. Devletimiz her zorluğu olduğu gibi bu zorluğu da üstesinden gelecek güce ve birlik ruhuna sahiptir.” İfadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi

