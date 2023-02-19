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Yurtlar hazır

Çayıralan ilçesinde 200 kişi kapasiteli ve tam donanımlı yurt depremzedeler için hazırlandı. 

19 Şubat 2023 Pazar 02:44
Yurtlar hazır

Yurtlarda okulöncesi öğrencileri için oyun odası, diğer öğrenciler için ders çalışma alanları ve kütüphane, yetişkinler için dinlenme, kitap okuma ve televizyon izleme odaları oluşturuldu.
Çayıralan’da 200 kişi kapasiteli Şehit İsmail Geneç Anadolu Lisesi Yurdu ile Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi yurtları depremzedeler için hazırlandı. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur; “Sayın Kaymakamımızın talimatı ile depremzedelerden ilçemize gelecek vatandaşlarımızın barınma, yeme içme ve diğer ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla 200 kişilik Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu ve 200 kişilik Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Yurdunu hazırladık.” dedi.
Yurtlarda kalan öğrenciler ile depremzedelerin giriş ve çıkışlarının ayrı ayrı olacağını dile getiren Batur, “400 kişilik kapasitesi olan her iki yurdumuzda kalan öğrenciler dışında boş kalan 200 kişilik kontenjanı gelecek olan depremzede kardeşlerimiz için tahsis ettik.” ifadelerini kullandı.
Pansiyonların her ikisi de kadın ve erkek kalabilecek şekilde iki ayrı bölümden oluşmakta olduğunun altını çizen Batur, eğitim öğretim başladığında öğrencilerin ayrı depremzede misafirlerimiz ise ayrı bölümlerde kalacağını söyledi.
“Şu anda yurtlarımızda misafir ettiğimiz depremzedelerin barınma, yeme içme ve sosyal ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılanmaktadır” diyen Batur, “Okulöncesi öğrencileri için oyun odası, diğer öğrenciler için ders çalışma alanları ve kütüphane, yetişkinler için kitap okuma, dinlenme ve televizyon izleme odaları oluşturulmuştur.  Rehber öğretmenlerimizce öğrencilere yönelik rehabilite edici faaliyetler yürütülmektedir.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Yurtlar Hazır
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