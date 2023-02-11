Yürekleri ısıtacak

Deprem bölgesine gönderilmek üzere Halk Eğitim Merkezi tarafından 5’er bin adet bere ve kaşkol üretimi başladı.

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitimi Merkezleri usta öğretici ve kursiyerleri ile gönüllü vatandaşlar yürekleri biraz da olsa ısıtabilmek adına gece gündüz çalışarak deprem bölgesine gönderilmek üzere bere ve kaşkol üretim faaliyetlerine başladı.

Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle enkaz alanlarında ihtiyaç duyulan ürünler için var gücüyle çalışıyor.

Depremzedelere göndermek üzere kurum tarafından temin edilen kumaşlarla dikilen bere ve kaşkoller tezgah başına geçen eğitmen, kursiyer ve gönüllüler zamanla yarışarak ürünleri depremzedelere ulaştırmaya çalışıyor.

Depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri bir an önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilk günden itibaren hayati ihtiyaçlar için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Erdem, “Tezgahların başında idareciler, eğitmenler, kursiyerler ve gönüllüler var. Hepimiz tek yürek olduk, yaraları sarmak için gayret ediyoruz. Yapabildiğimiz kadar kaşkol ve bere yapıp yollayacağız. İlk etapta 5’er Bin adete ulaşma hedefimiz var.” dedi.

Halk eğitim çalışanları ve gönüllü vatandaşlarla birlikte deprem bölgesindeki vatandaşlara bir nebze yardımcı olabilmek için kaşkol ve bere üretimi yaptıklarını belirten Erdem, “Bere ve kaşkolleri polar kumaştan üretiyoruz. İlk etapta 5’er Bin adet göndereceğiz. Daha sonra bunun devamını sağlayacağız. Herkes gönüllü olarak çalışıyor ve katkı sağlıyor. İnşallah deprem bölgelerinde bulunan vatandaşların da biran önce normal hayatlarına dönmelerini sağlamak için elimizden geleni yapmak için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Gönüllü çalışanlar ise, “Elimizden geldiği kadar depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kaşkol ve Bere dikerek deprem bölgesine göndereceğiz. Türkiye’de yaşıyoruz, elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Türkiye’miz tek yürek, Boğazlıyan’ımız tek yürek. Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Hepimizin başı sağ olsun, Allah kolaylık versin. Elimizden geleni yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Boğazlıyan Halk eğitimi merkezi pandemi döneminde de maske ve siperlik üretimi yaparak başta sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri olmak üzere çok sayıda kuruma destek vermiş, son olarak ta yürekleri biraz da olsa ısıtabilmek adına gece gündüz çalışarak deprem bölgesine gönderilmek üzere bere ve kaşkol kışlık malzemelerini hazırlıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de depremzede vatandaşlara yönelik maddi ve manevi destek için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, “Milletimizi derinden etkileyen deprem felaketine maruz kalan vatandaşlarımızın yarasına bir nebze de olsa merhem olmanın çabası içindeyiz. El birliği ve milli dayanışma içinde Allah’ın izniyle bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz.” dedi. »Haber Merkezi