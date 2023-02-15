YÜREKLERİ ISITACAK!

Depremzedelere göndermek üzere kıyafet ve uyku tulumu dikimleri aralıksız devam ediyor.

Tezgâh başına geçen eğitmen, kursiyer ve gönüllülerin zamanla yarışarak ürünleri depremzedelere ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Yazıcı, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş depremi sonrası il genelinde Halk Eğitimi Merkezleri tarafından gece gündüz ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik çalışmalar yapılıyor. Tezgâhların başında idareciler, eğitmenler, kursiyerler ve gönüllüler var. Hepimiz tek yürek olduk, yaraları sarmak için gayret ediyoruz.” dedi.

Halk eğitim çalışanları ve gönüllü vatandaşlarla birlikte deprem bölgesindeki vatandaşlara bir nebze yardımcı olabilmek için kıyafet ve uyku tulumu üretimi yaptıklarını söyleyen Yazıcı, “Herkes gönüllü olarak çalışıyor ve katkı sağlıyor. İnşallah deprem bölgelerinde bulunan vatandaşların da biran önce normal hayatlarına dönmelerini sağlamak için elimizden geleni yapmak için çalışacağız. Milletimizi derinden etkileyen deprem felaketine maruz kalan vatandaşlarımızın yarasına bir nebze de olsa merhem olmanın çabası içindeyiz. El birliği ve milli dayanışma içinde Allah’ın izniyle bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker