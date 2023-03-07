Yüksek katlı yapılaşmaya izin verilmemeli!

Ermiş yaptığı açıklamada "Gerek Sorgun’da 1940 yılında meydana gelen 5,6 büyüklüğünde Peyik Depremi gerekse 6 Şubat’ta 7.8 büyüklüğünde hemen ertesinde 7.6 depremler meydana gelen Kahramanmaraş depreminde can kaybının ve yıkımın yüksek olması bizlere sağlıklı, dayanıklı ve güvenli kentsel alanlara sahip olmadığımızı gösteriyor. Sağlıklı, dayanıklı ve güvenli Kentsel alanlar yaratmanın yolu ise doğru kurgulanmış Şehir Planlarının olmasından geçiyor." ifadelerini kullandı.

Şehir Plancısı Fatih Ermiş açıklamasında şunları söyledi: "Ülkemizde Şehirlerde yaşanan kaçak ve izinsiz yapıların olması, ülkemizdeki Şehir Planlamalarını sekteye uğratmaktadır. Arazi kullanımı açısından risk grubunda yer alan alanlara, izinsiz yapıların yapılması ve hızlı Şehirleşme ile bu alanların yoğun nüfuslu yerleşim yerlerine dönüşmesi, afet riskinin artmasına neden olmaktadır."

"Şehirlerde yaşanan kaçak ve izinsiz yapıların bir an önce yıkılarak yerine sağlıklı, dayanıklı ve güvenli Kentsel alanlar yaratmak gerektiğini" vurgulayan Ermiş "Özellikle Sorgun’da yeni bir projede istenen bedeller inanılmaz. Eski yapılarda ve boş arsalarda da bedeller 3 katına, hatta 5 katına çıkmıştır. Sadece konut değil bir yaşam kurmak isteyen kırsalı, köyü tercih eden de aynı durumda. " dedi. Ermiş açıklamasını söyle sürdürdü: "Hayat hiçbir boşluğu kaldırmıyor, anında o boşluk başka bir şeyle doluyor. Planlamak kadar önemli olan bir nokta da; talebi düzenlemektir. Yani; çevreyi koruyan bir yaklaşım çerçevesinde ve kullanma- koruma dengesi içinde talepleri öngörebilen karar verme mekanizmalarını çalıştırmaktır. Şehrin imar planlarını yapmak bu planlarla makul bedeller karşılığında arsa üretmek işte bu yüzden elzem. Gelişmiş ülkelerde günümüz Belediyeleri nüfusun tamamını dikkate alan bütüncül bir anlayışla yerel ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmadan sorumlu belediyecilik anlayışına geçmişlerdir. Belediyelerin, bölgesindeki çevre, Şehirsel ve sosyal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenen, inisiyatif alan, çözümler ve politikalar üreten proaktif bir belediyecilik anlayışını benimsedikleri gerekir. Yani sorun çıkmadan siz sorunu tespit eder ve çözümü üretmelisiniz. Sosyal belediyecilik faaliyetlerinde hemşehrilerle fiziki ve duygusal bağ̆ kurulmalıdır. Yerel halkın istek ve ihtiyaçları gözetilmeli, bu amaçla yerel katılım sağlanmalıdır. Sunulan hizmetler, alınan kararlar, uygulanan politikalar yöre halkının beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmelidir. Ülkemiz gibi memleketimiz Sorgun’da bütün değerleri ile eşsiz bir yer. Ekonomisi halen gelişmekte yani umutlarımız ve gelecekten beklentilerimiz var."

Ermiş açıklamasını önemli uyarılarda bulunarak "Sadece bu tedbirlerle değil Sorgunda imar Planında da gerekli önlemler alınmalı, yüksek katlı yapılaşma hakkı tanınmamalı." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi