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YSK karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından koruma altındaki kadınlara ilişkin kararlar verildi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 16:24
YSK karar verdi

YSK, koruma kararı bulunan seçmenin, durumunu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirmesi gerektiğini söyledi.

Durumunu bildirmesi halinde ise sandık çevresine asılacak sandık seçmen listesinde, adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine karar verildi.

YSK ayrıca durumunu bildiren kişilerin adres bilgilerinin, ana adının, baba adının, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerinin tamamının, T.C kimlik numarasının ortasında yer alan 5 karakterin gizleneceğini de bildirdi.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın başvurusu üzerine, depremden etkilenen ve başka sığınma evlerine geçişi sağlanan, aynı sığınma evlerinde kalmaya devam eden, 17 Mart'tan sonra güvenlikleri nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalan kadınların durumuna ilişkin Kurul'dan görüş istendi.

Konuyu görüşen YSK, koruma kararı bulunan seçmenin, durumunu ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmesi halinde sandık çevresine asılacak sandık seçmen listesinde, adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, adres bilgilerinin, ana adının, baba adının, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerinin tamamının, T.C kimlik numarasının ortasında yer alan 5 karakterin gizlenmesine hükmetti.

Ayrıca Kurul, sandık kurulunca kullanılacak sandık seçmen listesinde tüm verilere tam olarak yer verilmesine, bu seçmenler yönünden bilgi verilerek ve onay alınarak seçmen sorgulama ekranının kapatılmasına karar verdi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 01.04.2023 16:38
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