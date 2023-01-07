Meteoroloji verilerine göre, şiddetli kuraklığın yaşandığı kentte öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Yağan karla kent kısa sürede beyaza bürünürken, araçların üzeri karla kaplandı.
Kar yağışına sevindiğini söyleyen Salim Aydın isimli vatandaş, “Uzun süredir Yozgat’ta kar yağmıyordu, burası kış memleketi. Kar rahmet, ekinimize iyi olur. Kar yağışına sevindik." dedi. »İHA
07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Meteoroloji verilerine göre, şiddetli kuraklığın yaşandığı kentte öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Yağan karla kent kısa sürede beyaza bürünürken, araçların üzeri karla kaplandı.
Son Güncelleme: 06.01.2023 16:50