Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01

Yozgat’ta kar

Hava sıcaklığının uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta kar yağışı başladı.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Yozgat’ta kar

Meteoroloji verilerine göre, şiddetli kuraklığın yaşandığı kentte öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Yağan karla kent kısa sürede beyaza bürünürken, araçların üzeri karla kaplandı.
Kar yağışına sevindiğini söyleyen Salim Aydın isimli vatandaş, “Uzun süredir Yozgat’ta kar yağmıyordu, burası kış memleketi. Kar rahmet, ekinimize iyi olur. Kar yağışına sevindik." dedi. »İHA

Son Güncelleme: 06.01.2023 16:50
Anahtar Kelimeler:
HaberGündemRahmetHavasıcaklığıKarYozgatYozgatta Kar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşlar memnun
Vatandaşlar memnun
Pazar esnafına ziyaret
Pazar esnafına ziyaret
Adli sicil kayıtları silindi
Adli sicil kayıtları silindi
Toplantı yapıldı
Toplantı yapıldı
Ödüller takdim edildi
Ödüller takdim edildi
“Dünden bugüne Yozgat”
“Dünden bugüne Yozgat”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim