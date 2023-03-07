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Yozgat’ta feci kaza!

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve baba hayatını kaybetti, iki çocuğu ağır yaralandı.

07 Mart 2023 Salı 02:00
Yozgat’ta feci kaza!

Edinilen bilgilere göre kaza; Akdağmadeni ilçesi D-200 Karayolu üzeri Şahnaderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akol (44) idaresindeki 66 HB 605 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı yola geçerek bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç şoförü ile eşi Sevim Akol (43) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan çocukları M.K.A. (3) ve M.A. (11) yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Yozgatta Feci Kaza
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