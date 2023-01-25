Yozgatlılarla bir araya geldi

Yalçın, Program öncesi Mulhouse Belediyesini ziyaret edip hemşehrilerinin talepleri, belediyeler arası iş birliği konusunda Mulhouse Belediye Başkanı ile ve Belediye Encümeni Beytullah Beyaz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Akabinde eski belediye binası olan Kent Müzesini gezip incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Başkan Yalçın Fransa ziyareti programında; Belediye Başkanlığımız süresince yaptığımız hizmetler ve planlanan projeler. Gurbetçi kardeşlerimizin öz yurtlarında yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri, Termal Turizm alanında yatırım yapmak isteyen kardeşlerimize bilgilendirme, Ar-Ge çalışmalarını tamamladığımız, havuzumuzda bulunan proje yatırımları için bilgilendirme, Yaklaşan genel seçimler hakkında değerlendirmeler yaptı.

Yalçın yaptığı açıklamada; “Hafta içi olmasına rağmen, farklı şehirlerden gelerek salonu dolduran, daha güzel bir Akdağmadeni için fikir ve görüş beyan eden, çektikleri memleket hasretini birbirleriyle teselli eden ağabey ve kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hemşehrilerimizle bir araya gelmemize vesile olan Üçkaraağaç Köy Derneği Başkanımız Osman Sarar, önceki dönem başkanlarımız Kemal Can ve İsmail Altıntaş’a canı gönülden teşekkür ediyorum. Diyarı gurbette öz benliğini muhafaza eden, Türk’ün töresini, İslam’ın ahlak ve faziletini yaşayarak örnek olan gönül elçilerimizden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir