Yozgatlılarla bir araya geldi

Sincan Belediye Kültür Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa siyasi parti temsilcileri, Eski Tarım bakanı Lütfullah Kayalar Eski meclis başkanı Cemil Çiçek Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz Şefaatli Belediye Başkanı Av. Müjdat karaca çok sayıda vatandaş katıldı.

Arabaşı programları vesilesiyle dostların, akrabaların bir araya geldiğini dile getiren Şefaatli Belediye Başkanı Av. Müjdat karaca, “Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından da önemli. Dirliğiniz ve birliğiniz bozulmasın.” dedi.

"DERNEKLER KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYOR"

Kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasında derneklerin önemli bir rolü olduğunu ifade eden Şefaatli Belediye Başkanı Av. Müjdat karaca, “Bu programlar hem hemşehrileri bir araya getiriyor hem de köklerimizdeki o manevi ruhu hep diri tutuyor.” diye konuştu. »Haber Merkezi