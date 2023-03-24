Yozgatlı Ramazan’a kavuştu

Bu sene 29 gün tutulacak olan oruçta Yozgatlılar, ilk orucu 14 saat 32 dakika tutarken son orucu ise 15 saat 11 dakika tutacak.

23 Mart 2023 Perşembe günü başlayan 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek olan Ramazan ayı dün ilk sahur ile başladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nca 2023 yılı için fıtır sadakası miktarı ise en düşük 70 lira olarak belirlendi.

TERAVİH NAMAZI

Dini ve sosyal hayatta ayrı bir önemi olan mübarek Ramazan ayı dün ilk sahurun tutulması ile beraber başladı. İradeleri merhametle eğiten ve özgürleştiren oruç ibadetinin yerine getirildiği, Kur’an-ı Kerim’in daha çok okunduğu, insani ve ahlaki erdemlerin daha güçlü şekilde yaşanan hayata yansıdığı, sosyal yardımlaşmanın, sevgi ve nimet paylaşımının arttığı müstesna bir zaman dilimi olan Ramazan ayında ilk gün 14 saat 32 dakika, son gün ise 15 saat 11 dakika oruç tutulacak.

“İLK İFTAR SAAT 19.02”

Türkiye gibi diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlar da 23 Mart Perşembe günü oruç tutmaya başlayacak. İlimizde ise ilk gün sahur vakti saat 05.10 ve iftar ise saat 19.02 olarak belirlendi.

KADİR GECESİ

Mübarek Kadir Gecesi ise 17 Nisan Pazartesi gününü 18 Nisan Salı gününe bağlayan gecede kutlanacak. Son gün sahur vakti ise saat 04.19, iftar saati ise 19.27 olarak açıklandı. Ramazan Bayramı ise 21 Nisan 2023 Cuma günü kutlanacak.

CAMİLER HAZIR

Öte yandan Yozgat Müftülüğünce camilerde müminlere daha temiz ve nezih bir ortam sunmak amacıyla özel bir çalışma yürütüldü. Müminlerin Ramazan ayında daha temiz ve nezih bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilecekler. İlk teravih namazı saat 20.19 kılınırken son gün ise saat 20.54’de kılınacak.

»Selma Şahin