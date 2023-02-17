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Yozgatlı mühendisler deprem bölgesinde

Yozgat İnşaat Mühendisleri Odası depremden etkilenen Malatya’da hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

17 Şubat 2023 Cuma 02:00
Yozgatlı mühendisler deprem bölgesinde

Yozgat İnşaat Mühendisleri Odası İl temsilcisi Fuat Köksal 6 Şubat 2023 günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledikten sonra yaptığı açıklamada “Ülkemizde yaşanan deprem sonrası bölgede hasar alan ve hasar durum tespiti yapılacak yapılarda görev almak üzere bu konuda eğitim almış 11 inşaat mühendisimizi İMO Odamız Genel Merkezi ve Ankara Şubemizin koordinatörlüğünde Sorgun Belediyemiz tarafından tahsis edilen araç ile Malatya ilimize gönderdik.” dedi.  

Köksal, depremde hasar alan binaların hasar seviyelerin bir an önce belirlenmesinin gerektiğini, binaların artçı depremler veya düşey yük altında yıkılma riskinde olabileceğine dikkat çekti. Yapılan hasar tespit çalışmalarında binaların a) yıkılacak b) ağır hasarlı c) orta hasarlı d) az hasarlı veya e) hasarsız olarak kayıt altına alındıklarını belirten Köksal, bu çalışmaların tamamlanması sonucunda binalar ile ilgili nihai kararların verilebileceğini ifade etti. 
Köksal yıkılan yapılar ile ilgili yaptığı değerlendirme ise “deprem şiddetinin beklenenden daha büyük ve yüzeye yakın olması sonucu etkisinin yüzeyde fazla olduğunu, yıkılan yapıların yıkılma ve ağır hasar almalarının ise bir değil birçok sebebi olabileceğini, özellikle yer seçimi, taşıyıcı sistemi uygun tasarlanmamış yüksek katlı yapılar, beton kalitesi, donatı eksikliği vb. yerinde inşaat imalat hataları, şantiyede yetersiz imalat kontrolü ve yapılan imalat ve işçilik hatalarının denetim yetersizlikleri gibi birçok neden sıralayabiliriz.” dedi. »Haber Merkezi

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Yozgatlı Mühendisler Deprem Bölgesinde
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