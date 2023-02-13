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Yozgat Vakfı seferber oldu

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04.17’de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7; saat 13.24'te ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

13 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Yozgat Vakfı seferber oldu

Kızılay ve AFAD Koordinasyonu tarafından Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere depremin meydana geldiği bölgeye destek ekipleri ve yardım malzemeleri gönderildi.
İYF/ Yozgat VAKFI Başkan Ahmet Yılmaz; yaptığı açıklamada "10 ilimizi vuran depremin 6. gününde acımız büyük yaramız derin sözün bittiği yerdeyiz.  Yaşanan felaketin vahimiyeti ortada. Geçmiş olsun Türkiye'm. Depremden ölen yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır diliyoruz. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. Gün birlik günü, gün dayanışma günü, "Gün ağlayan gözlere mendil, kanayan yüreklere merhem olma günüdür  Devletimiz tüm imkânlarını seferber etti. Devletimizle birlikte tüm STK'larımız tüm Türkiye seferber oldu. Yozgat Vakfı-İYF olarak da yaşanan depremin ilk gününde acil kriz masası oluşturduk. Yozgatlı iş insanlarımız, hayırsever bağışçılarımız, öğrencilerimiz büyük bir fedakârlıkla  burs paralarını iade ederek  örnek davranışları ile bu zorlu süreçte gönlümüze mühür vurdu. Enkaz altındaki mazlumlara umut oldu. Bu birlik ve beraberlik şuuru   yüreklerimizi ısıttı. Aynı zamanda yurt dışında  Hollanda, Almanya, Belçika, Avustarlya, Fransa, Avusturya, Taiwan, ABD’deki gurbetçilerimizin yapmış olduğu bağışlarla altı bin battaniye, beş bin çift çorap, eldiven, bere, Bot, Mont, Uyku Tulumu, Isınma barınma, gıda malzemeleri çocuk ve kadın ihtiyaç malzemeleri 7 tır olmak sureti ile AFAD, Kızılay, Yozgat belediyelerimizle  resmi kanallar üzerinden en hızlı koordineli şekilde deprem bölgesine sevk edildi.'' dedi.
Başkan Yılmaz, “Almanya'daki Yozgat Vakfımızın Temsilcisi Yozgat'ın Yozgatlının sesi AYDEF federasyonun  Genel Başkanı Mustafa  Çelik ve tedarik lojistik resmi izinlere tabi Avrupa sorumlusu genel koordinatörü Salih Çelik koordinatörlüğünde 5 tır su, 4 tır gıda, giyim, çocuk ve kadın hijyen malzemeleri, 10.000 ekmek, 10.000 kişilik kahvaltılık zeytin, peynir, reçel, bal, helva temel kahvaltı seti gıda yaşam malzemeleri 10 tır çeşitli yaşam malzemeleri ihtiyaç duyulan deprem bölgelerine dualarla sevk edildi.'' dedi.
Trakya Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Burhan Koç öncülüğünde 1 tır Sultan gazi, Küçükçekmece,  İskader İYF Yozgat vakfımıza bağlı öğrenci derneğimiz yurtiçi ve yurt dışındaki birçok dernek Başkanlarımızla yönetim kadrolarımızla depremzedelerimizin yanındayız. STK'ların hayatımızdaki önemi ve anlamını bu felaketle birlikte bir kez daha anlamış olduk. Selde, orman yangınlarında, depremde her türlü felakette hızlı organize olma örgütlenme haberleşme sosyal dayanışmayla adeta tek vücut olduk. Bu felakette tüm Türkiye tek vücut oldu. Ülkemizi yasa boğan bu felaketten ders çıkartmamız gerek. Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça yeniden bir Türkiye inşa etmemiz mümkündür. Depremden ölen şehitlerimizin sayısı kadar onların anısına doğaya olan borcumuzu ağaç dikerek deprem ve orman yangınlarına katkıda bulunacağız. Çevre ve şehircilik planlarımızı depreme afete göre planlayacağız. STK'larımızda STK üyelerimizden arama kurtarma ekipleri kurarak eğitim almalarını sağlayarak eğitimle birlikte kullanacakları tesisatları alarak daha tedbirli eğitimli bilinçli ve donanımlı her türlü felakete hazırlıklı bulunacağız. Bu felaketten daha çıkarttığımız ve çıkaracağımız çok dersler olacak. Bu tarih bize acı bir anı azrail aldı birçok tatlı canı
Enkazda kaldı ana baba çocuk kanı biz Yozgat’ız acılara ortağız. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim yardımlarımız devam edecek geçmiş olsun, başımız sağ olsun Türkiye'm Depremde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerimize sabır diliyoruz. Bu yaraları birlikte saracağız dedi. 
»Haber Merkezi

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Yozgat Vakfı Seferber Oldu
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