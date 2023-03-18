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Yozgat
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Yozgat özelliğini koruyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Yozgat ve ilçelerinde yaşayanlar, Yozgat'ta deprem beklentisi olup olmadığını, deprem bölgesinde yer alıp almadığını merak ediyor.

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Yozgat özelliğini koruyor

Yapılan değerlendirmelere göre, Yozgat'ın tamamına yakını 3’üncü derecede deprem riski taşıyor. Diğer bir kısmı ise 2’nci derece ve birinci derece deprem bölgesi olarak haritada yer alıyor. Ancak Yozgat sınırları içinde, deprem üretecek herhangi bir aktif fay hattının bulunmadığı için merkez üssü Yozgat olan yıkıcı bir depremin yaşanması söz konusu değil.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından güncellenen 'Türkiye'nin deprem bölgeleri' haritasına göre, Yozgat, deprem konusunda en güvenilir illerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Kırşehir-Keskin Fay Zonu boyunca meydana gelebilecek depremlerin Yozgat'ı az da olsa etkileyebileceği belirtiliyor.
Yerköy ilçesi, Yozgat'ta deprem açısından ön plana çıkan ilçelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İlçe, ikinci derecede deprem riski taşıyor. Yerköy'ün yanı sıra Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Şefaatli ilçeleri de 3’üncü derecede deprem riski taşıyan bölgeler olarak sıralanıyor.
Yozgat Valiliği, vatandaşların deprem gibi doğal afetlere karşı bilinçlenmeleri ve tedbir almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Valilik, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıyor.
Sonuç olarak, Yozgat'ta deprem olma ihtimali düşük olsa da, çevre illerde yaşanabilecek depremlerin etkileri ilimizi de hissettirebilir. Bu nedenle vatandaşların afetlere karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor. »Haber Merkezi

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Yozgat özelliğini Koruyor
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