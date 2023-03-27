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Yozgat'ın havası temiz

Yozgat'ta yaşayanlar için sevindirici bir haber var. Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan son rapora göre, Yozgat'ın havası Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değerlerinin altında kirlilik olarak gerçekleşti.

27 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Yozgat'ın havası temiz

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) hazırladığı rapora göre, Yozgat'ın havası Dünya Sağlık Örgütü kılavuz değerlerinin altında kirlilik olarak gerçekleşti.
Ancak Türkiye genelinde durum pek iç açıcı değil. Rapora göre, 2021 yılında İstanbul'da 4 bin 848, Ankara'da 2 bin 853, Türkiye genelinde ise en az 42 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Havası en kirli beş kent ise sırasıyla Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya olarak belirlendi.
Raporda ayrıca deprem gibi afetlerin etkilediği kentlerde hava kirliliğinin, enkaz tozu ve ısınma için açıkta ateş yakılması gibi nedenlerle ulusal limitlerin 2.5 katına, DSÖ kılavuz değerlerinin ise 7.5 katına çıktığı da belirtiliyor.
Hava kirliliğinin kanser, kalp-damar, KOAH gibi hastalıklara yol açtığı ve ruh sağlığı ve uyku düzenini de olumsuz etkilediği vurgulanarak, THHP fosil yakıtlardan vazgeçilmesi, hava kalitesinin düzenli ve sistematik olarak izlenmesi ve yasal limitlerin DSÖ kılavuzlarıyla uyumlu hale getirilmesi çağrısı yaptı.
Türkiye genelinde hava kirliliği ciddi bir sorun olsa da Yozgat'ta havanın temiz olması, ilde yaşayanlar için umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Temiz hava, sağlıklı bir yaşam için kritik önem taşırken hava kirliliği ile mücadele etmek için çeşitli çözümler bulunmakta. Bunun için son yıllarda, ülkemizde de temiz hava için çalışmalar yapmaktadır. 
Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de etkili olan Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok insanın evlerinde daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte, hava kirliliğinde önemli bir azalma görüldü. Bu durum, dünya genelinde hava kalitesinin iyileşmesine yardımcı oldu ve doğal yaşamın iyileşmesine katkı sağladı.
Temiz hava insanların sağlığı ve doğal yaşamın korunması açısından kritik bir rol oynamakta. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yozgatın Havası Temiz
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