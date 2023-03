YOZGAT HASSA’DA

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. O günden sonra Türkiye tek yürek olarak gerçekleşen felaketin yaralarını sarıyor.

Deprem bölgesi Hatay'ın Hassa ilçesinde ise Yozgat tüm kurumları ve vatandaşı ile depremzedelerin yanında oldu.

Depremin ilk gününden itibaren Hatay'ın Hassa ilçesine görevlendirilen Yozgat Valisi Ziya Polat, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri ile birlikte yerle bir olan Hassa ilçesini ayağa kaldırmak için canla başla çalışmaya devam ediyor.

“GURUR DUYUYORUM”

Hassa ilçesi ve köylerinde depremzede vatandaşları mağdur etmemek için çalışan Vali Ziya Polat, ekip arkadaşları ile Yozgatlı vatandaşlarında desteğini alarak yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Yozgat’ın valisi olmaktan gurur duyuyorum. Yozgatlıyı, Yozgat’ı arkamda hissettim.” diyen Vali Polat; “Şuanda biz Yozgat’ı temsil ediyoruz. İlk günler buraya Yozgat’tan tırlar aktı. Vatandaşlar o tırları görünce rahatladı. Yardım tırı ulaşmayan köyümüz kalmadı. Kurtarmada da Allah madencilerden razı olsun. Bizim Sorgundaki madenciler, Zonguldak madencileri Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Bu milletin evladı olduklarını tekrar gösterdiler.” dedi.

Yardımların devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Polat; “Ramazanın bereketi yansıyor ve yansıtmaya devam etmek lazım. Bize gıda paketleri her zaman lazım. Kahvaltılık paketler, hijyen paketleri… Onlar her zaman lazım. Onun haricinde diğerlerini Allah’a şükür hallediyoruz.” şeklinde konuştu.

İlk günden itibaren orada olanların ilçedeki değişimi daha iyi gördüklerini ifade eden Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel; “İlk günden bugüne burada olanlar, gelip görebilenler şimdiki değişimin farkındalar. Bu gelişimi görmek çok farklı. Yozgat halkı bir bütün olarak Yozgat merkez ve ilçelerde müthiş bir dayanışma örneği gösterdiler. Halada devam ediliyor. Burada destek olunduğu gibi Yozgat merkez ve ilçelerine giden depremzede vatandaşlar en iyi şekilde ağırlanıyor. 13 bin 500 depremzede vatandaşımız Yozgat’ta misafir ediliyor.” diye konuştu.

TAM BİR YAŞAM ALANI OLACAK

Hassa ilçesi ve köylerinde Yozgatlı ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlçede altyapı çalışmaları tamamlandı. Enkazın ise Ramazan Bayramına kadar kaldırılması hedefleniyor.

İlçede kurulumu devam eden Çadır kentlerde tam bir yaşam alanı olması için çalışmalar sürüyor. Kapalı çocuk parkı, kıraathane gibi yapılarla depremzede vatandaşların her türlü ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor.

“YARDIMLARI HERKESE ULAŞTIRDILAR”

Bölge muhtarları ise yapılan çalışmalar hakkında yorumda bulunarak; “Yozgat’tan gelen ekipler, bölgeye ulaşan yardımları ilk günden itibaren herkese ulaştırmaya çalışıyor. Yozgat halkından gelen ve devletin göndermiş olduğu yardımları, yardım tırlarını köylerimize, mahallelerimize ulaştırdılar. Yozgat olarak tüm ekipleriyle birlikte Hassa’nın ve mahallelerinin yaralarını sarmak için çalışıyorlar. Gerek köylerin deprem nedeniyle kapanan yollarını gerekse ekipleriyle birlikte konteyner kent ve çadır kentlerin altyapılarını tamamlayıp bizlerin kullanımına sundular. Allah hepsinden razı olsun.” ifadelerini kullandılar. »Sema Nur Koçaker