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YOZGAT GÜVENLİĞİ KONUŞULDU 

Yozgat Valiliği’nde il asayişi ve seçim güvenliği konuşuldu.

29 Mart 2023 Çarşamba 02:00
YOZGAT GÜVENLİĞİ KONUŞULDU 

Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık eşliğinde yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon ve Seçim Güvenliği Toplantısına Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Başer, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ve Seçim Güvenliği Toplantısı adıyla düzenlenen toplantıda Yozgat’ta seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

81 ile gönderilen seçim tedbirleri genelgesinin konuşulduğu toplantıda, Yozgat’ın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gerekenler konuşuldu.

Görevli kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbirin gözden geçirilmesi ve takibi, seçim ile ilgili olayların anlık paylaşımı gibi konuların istişare edildiği toplantıda önceki seçimlerde meydana gelen olaylar göz önünde bulundurularak risk analizleri çerçevesinde İl Seçim Güvenlik Planları hazırlandı.

İl Seçim Güvenlik Planları kapsamında tüm kolluk birimlerinin tam bir işbirliği ve entegrasyon içerisinde çalışacağı söylendi.

Toplantı sonrasında, siyasi partilerin genel başkanlarının katıldıkları seçim ziyareti ve faaliyetlerinde güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin en üst seviyede alınıp, titizlikle uygulanacağı da not düşüldü.

“GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK”

Birçok tedbirin konuşulduğu toplantıda, “Sandık seçmen listelerinin bulunduğu yerlerde, oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve basımı yapılacak pusulaların seçim kurullarına geçişi sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınacak. Oy verme günü öncesi, oy verme günü ve sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik güçleri, idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınılacak. Kamu binaları, siyasi parti binaları, seçim büroları ve benzeri hassas noktalara yönelik alınan koruma tedbirlerinin gözden geçirilerek ihtiyaç halinde ilave diğer tedbirler alınacak.” denildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ OLMAYACAK

Elektrik ile ilgili alınan önlemler ise şu şekilde; “Enerji arzının sürekliliğini temin bakımından enerji dağıtım merkezleri ile diğer hassas tesislere yönelik koruma tedbirlerinin gözden geçirilerek gerektiğinde özel güvenlik personeli sayısının artırılması dâhil olmak üzere güvenlik/gönüllü güvenlik korucularından faydalanılacak ve diğer güvenlik tedbirleri alınacak. Özellikle elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının, aydınlatma sistemlerinin çalışır halde bulundurulacak. Oy verme gününde elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak trafoların korunması, gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının temin edilmesine yönelik tedbirler alınacak.”

SEÇİM GÜNÜNDE KONTROLLER ARTACAK

Oy verme günü emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışında hiçbir kimsenin silahını taşımasına izin verilmeyeceği kaydedilen toplantıda, “Oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişine müsaade edilmeyecek. Vatandaşların sandık çevresine ulaşımlarını sağlayacak önlemler alınacak, vatandaş iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyecek. Oy verme günü vatandaşların sandık çevresine gidiş ve geliş yolları ile sandık başlarında çıkabilecek olayların engellenmesi için tüm sandık bölgelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Motorlu ve yaya devriyelerin yer ve sayıları artırılacak. Oy verme günü alkollü içki satılmayacak. Oy sayımı ve dökümü gecenin geç saatlerine kadar sürebileceğinden sandık konulan yerler ile çevrelerinin aydınlatılacak.” ifadeleri yer aldı.

“OYLAR GÜVENDE OLACAK”

Oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında güzergâhlarda ve muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirleri alınacak. Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi. Sema Nur Koçaker

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YOZGAT GÜVENLİĞİ KONUŞULDU
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