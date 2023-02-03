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Yozgat
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Yozgat buz tuttu

Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Yozgat’ta termometreler sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi. Kentte göletlerin yüzeyi buz tabakasıyla kaplanırken çatılarda da uzun buz sarkıtları oluştu.

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Yozgat buz tuttu

Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Yozgat’ta Çamlık Milli Parkında bulunan Cevdet Dündar Göleti tamamen buz tutarken kent merkezinde çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Son günlerde etkili olan kar yağışı sonrası Yozgat Çamlığı Milli Parkında kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken yeşil ve beyazın oluşturduğu renk cümbüşü seyrine fevkalade manzaralar oluşturdu.
Çamlık Milli Parkına gelen bazı vatandaşlar da öz çekim yaparak eşsiz manzarayı fotoğrafladı.
Kar yağışı sonrası ortaya çıkan eşsiz manzarayı fotoğraflayan Sevilay Karaaslan, “Yozgat’ta beklenen kar sonunda yağdı. Yozgat Çamlığı Milli Parkında güzel manzaralar ortaya çıktı. Gece eksi 11 dereceyi gören hava sıcaklığı nedeniyle gölet buz tuttu. Çatıların oluklarında buz sarkıtları oluştu. Ama yine de manzara güzel.” dedi. »İHA

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Yozgat Buz Tuttu
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