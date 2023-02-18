YOSiAD’dan Kandil mesajı

Başkan Öztürk, “Tüm dualarımız afetzede kardeşlerimiz, ülkemiz ve milletimiz içindir. Yüce Allah, bizlere bir daha böylesi acı günler yaşatmasın” dedi.

Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Erdal Öztürk, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma temennisinde bulundu.

“DUALARIMIZ AFETZEDE KARDEŞLERİMİZ İÇİN”

Başkan Öztürk mesajında şu ifadelere yer verdi: “Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) ilahi huzura yükseldiği ve o kutsal yolculuğun sonrasında, biz Müslümanlara müjdelerle döndüğü Miraç Kandili’ne ulaşmış olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Milletçe zor günlerden geçtiğimiz, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen asrın felaketi nedeniyle yüreklerimiz buruk, başımız eğik, gözlerimiz yaşlıdır. Bu mübarek gün vesilesiyle öncelikle depremde yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, mekânlarını cennet eylesin. Acı felakette yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Bu mübarek günde tüm dualarımız, afetzede kardeşlerimiz, ülkemiz ve milletimiz içindir. El ele vererek, gösterdiğimiz olağanüstü birlik, beraberlik ve dayanışma ile inşallah, bu zor günleri de hep birlikte aşacağız. Yüce Allah, bizlere bir daha böylesi acı günler yaşatmasın. Mübarek Miraç Kandili’nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kandilin, gözlerimizdeki yaşın son bulmasını, acılarımızın dinmesini ve aydınlığa çıkmamıza vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun.” »Haber Merkezi