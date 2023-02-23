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Yönetim toplandı

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu (İYF) tarafından Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Yönetim toplandı

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, toplantıda yaptığı açıklamada, “15 Mart 2020 tarihinde yapılan Genel kuruldan bu güne kadar olan faaliyetlerimizi değerlendirdik. 19 Mart 2023 Günü İYF Olağan Genel Kurul Kararımızı Aldık. Depremzedeler için 66 Yozgat Konteyner Kent kararımızı aldık. Öğrencilerimiz ile ilgili Üniversitelerin Yüz yüze Eğitime geçmesi ile ilgili Değerlendirmeleri yapıp yol haritamızı belirledik. İYF ve Yozgat Vakfımız tarafından Yapılan Deprem Yardımlarını Değerlendirdik. Burslar ile ilgili uzaktan eğitime geçilmesi ile ilgili konuları belirledik. Emitt Fuarı ile ilgili değerlendirmeleri yaptık. Yurt içi ve Yurtdışı Yozgat STK’larımız ve Yerel yönetimlerimiz ile ilgili çalışmalarımızı değerlendirdik. Yozgat Öğrenci yurdumuzla ilgili Genel Değerlendirmeleri Yaptık. Bozok Üniversitemizin Çıkardığı Yozgat Kataloğuna Destek vermek için karar aldık. İYF üyeliği için Geçen ay müracaatını yapan ve onaylanan derneğimizin onay tebligatını gerçekleştirdik. İYF genel kurulu için Hazırlıkları konusunda görevlendirmeleri yaptık. Tüm Kararların İstanbul Yozgatlılar Federasyonumuza, Yozgat’ımıza, Hemşerilerimize Hayırlı olmasını Temenni ediyor, Katılım sağlayan Tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:27
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