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Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (YOSİAD) Ocak ayı Yönetim Kurulu toplantısını Dernek genel merkezinde yaptı. 

09 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Toplantıya Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Karadağ, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İstanbul Yozgatlılar Platform Başkanı Kazım Ekinci, YOSİAD Yüksek İstişare Kurulu, Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda Dernek üyesi katılım sağladı. Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi’nin büyük katkıları ile hazırlanan Yozgat Tarihi ve Kültürü isimli Külliyatın tanıtımını yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, eserin bugüne kadar Yozgat’la ilgili yapılmış en kapsamlı ve en geni müstesna eser olduğunu dile getirdi.
Üniversitenin Şehrin sosyo-ekonomik hayatına, kültürüne ve yaşamına yaptığı olumlu katkıları dile getiren Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Karadağ’ın konuşmasının ardından Çayırova Kaymakamı hemşerimiz Ahmet Önal, konu ile ilgili düşüncelerini dile getirdiği konuşmasında eserin Yozgat tarihine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ’a bu Projenin fikir babalığını ve mimarlığını üstlenen Yozgat Bozok Üniversitesine, emeği geçen tüm hocalara ve yaklaşık 94 yazar ve Akademisyenlere teşekkür ve şükranlarını sundu.Eserin katılımcıların büyük beğenisini ve takdirini kazandığını belirten Başkan Öztürk, Yozgat için taş üstüne taş koyan kim olursa olsun yanlarında olacaklarının mesajını verdi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.01.2023 15:39
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