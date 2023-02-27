Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.058,75
ALTIN
1.101,08
DOLAR
18,88
STERLİN
22,60
EURO
19,94

Yönetim kurulu belli oldu

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Toplantıda 32. Dönem Genel Kurulu süresince görev yapacak Yönetim Kurulu’nun üyeleri ve denetçiler seçildi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Yönetim kurulu belli oldu

Toplantının açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 31. Dönem Genel Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Geride bıraktığımız dönemde devrim olarak nitelendirebileceğimiz kararlar aldık, oldukça verimli çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah bu dönemde de hep birlikte güzel ve hayırlı kararların altına imza atarız” dedi.
Genel Kurula yeni katılan üyeleri “hoş geldiniz” diyerek selamlayan Erkılınç, iki yıl süreyle görev yapacak Genel Kurulun, başta basın camiası olmak üzere ülkemize ve Basın İlan Kurumu’na hayırlar getirmesini temenni etti.
Ardından Basın Grubu temsilcisi ve Sonsöz Gazetesi sahibi Abdi Pehlivan, en yaşlı üye sıfatıyla Genel Kurul’un açılışını yaparak üyeleri öncelikle saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet etti. Ardından alınan yoklamada, 32 üyenin katılım sağladığı görülerek Genel Kurul çalışmalarına başlandı.
Basın, Hükümet ve Tarafsızlar grubundan Genel Kurul üyeleri, oybirliği ile Başkanlık Divanına Ebubekir Şahin, Prof. Dr. Orhan Çelik ve Ali Adakoğlu’nu seçti.
Divanın teşkilinin ardından Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.
Seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hükümet Grubundan Prof. Dr. Edibe Sözen ve Doç. Dr. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Basın Grubundan Tahir Gülebak ve Mehmet Ergün, Tarafsızlar Grubundan ise Prof. Dr. Muharrem Özen ve Muhammed Ziyad Varol seçildi.
Denetçiler Kurulu; Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Abdullah Özkan ve Baturhan Koçak’tan oluştu.
Yönetim Kurulu Başkanlığına Sözen seçildi
Genel Kurulun ardından Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı 5. Toplantısı yapıldı.
Kurumun 32. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Edibe Sözen ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Doç. Dr. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz seçildi.
Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki basın kuruluşlarına yapılacak yardımlara dair usul ve esasları da belirledi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yönetim Kurulu Belli Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavrukurtlardan destek
Yavrukurtlardan destek
Deprem bölgelerine ‘Mutfak seti’
Deprem bölgelerine ‘Mutfak seti’
‘Özel düzenlemeler yapacağız’
‘Özel düzenlemeler yapacağız’
Yardımlar afet bölgelerine ulaştırıldı
Yardımlar afet bölgelerine ulaştırıldı
Dualarla uğurlandılar
Dualarla uğurlandılar
‘Rahmetle anıyoruz’
‘Rahmetle anıyoruz’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim