Yönetim kurulu belli oldu

Toplantının açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 31. Dönem Genel Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Geride bıraktığımız dönemde devrim olarak nitelendirebileceğimiz kararlar aldık, oldukça verimli çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah bu dönemde de hep birlikte güzel ve hayırlı kararların altına imza atarız” dedi.

Genel Kurula yeni katılan üyeleri “hoş geldiniz” diyerek selamlayan Erkılınç, iki yıl süreyle görev yapacak Genel Kurulun, başta basın camiası olmak üzere ülkemize ve Basın İlan Kurumu’na hayırlar getirmesini temenni etti.

Ardından Basın Grubu temsilcisi ve Sonsöz Gazetesi sahibi Abdi Pehlivan, en yaşlı üye sıfatıyla Genel Kurul’un açılışını yaparak üyeleri öncelikle saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet etti. Ardından alınan yoklamada, 32 üyenin katılım sağladığı görülerek Genel Kurul çalışmalarına başlandı.

Basın, Hükümet ve Tarafsızlar grubundan Genel Kurul üyeleri, oybirliği ile Başkanlık Divanına Ebubekir Şahin, Prof. Dr. Orhan Çelik ve Ali Adakoğlu’nu seçti.

Divanın teşkilinin ardından Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hükümet Grubundan Prof. Dr. Edibe Sözen ve Doç. Dr. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Basın Grubundan Tahir Gülebak ve Mehmet Ergün, Tarafsızlar Grubundan ise Prof. Dr. Muharrem Özen ve Muhammed Ziyad Varol seçildi.

Denetçiler Kurulu; Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Abdullah Özkan ve Baturhan Koçak’tan oluştu.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Sözen seçildi

Genel Kurulun ardından Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı 5. Toplantısı yapıldı.

Kurumun 32. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Edibe Sözen ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Doç. Dr. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki basın kuruluşlarına yapılacak yardımlara dair usul ve esasları da belirledi. »Haber Merkezi