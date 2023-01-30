Yönetim belli oldu

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına seçilen Bünyami Katipoğlu'nun yönetiminde 22 isim yer aldı. İYİ Parti'nin konuyla ilgili açıklamasında; "İYİ Parti Yozgat 3. Olağan İl Kongresinden sonra oluşturulan Yozgat İl Divanımız; liyakat sahibi, genç, dinamik yeni kadrolar ile oluşturuldu. Yeni kadromuz, öncelikle Yozgat'ımıza; sonrasında Türkiye'mize hizmet etmeye hazırdır.
Yeni yönetimimizin Yozgat'ımıza ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini temenni eder; başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Yönetimde yer alacak isimler şu şekilde;
Siyasi işler başkanı Tuğçin Aslantaş
İl sekreteri Musa Karaaslan
İl Muhasibi Gökhan Durak
Kurumsal İlişkiler Başkanı Cenab Koçak
Teşkilat Başkanı Mehmet Coşar
Hukuk ve Adalet Politikaları başkanı Hüseyin Aktaş
Seçim işleri başkanı Mustafa Ertuğrul
Uluslararası politikalar başkanı Aydeniz Uçar
Türk Dünyası ve yurtdışı Türkler başk. Nuri Ekinci
Ortadoğu politikaları başkanı Haydar Kılınç
Yerel yönetimler başkanı Suat Öztürk
Ekonomi politikaları başkanı Murad Solmaz
Kalkınma politikaları başkanı Ahmet Başol
Milli güvenlik politikaları başkanı Adil Kaya
Eğitim politikaları başkanı Fatma Özcan
Toplumsal politikalar başkanı Rabia Önen
STK ilişkileri başkanı Cihangir Taşdemir
Siyaset Akademisi Başkanı Mustafa Taştan
Sosyal medya koordinatörü Kadriye İnce
İl Kadın politikaları başkanı Aybüke Kılıçarslan
İl Gençlik Kolları başkanı Salim Bilgin
İl başkan danışmanı Uğur Aksu
»Haber Merkezi
İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına seçilen Bünyami Katipoğlu'nun yönetiminde 22 isim yer aldı. İYİ Parti'nin konuyla ilgili açıklamasında; "İYİ Parti Yozgat 3. Olağan İl Kongresinden sonra oluşturulan Yozgat İl Divanımız; liyakat sahibi, genç, dinamik yeni kadrolar ile oluşturuldu. Yeni kadromuz, öncelikle Yozgat'ımıza; sonrasında Türkiye'mize hizmet etmeye hazırdır.