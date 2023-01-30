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Yönetim belli oldu

İl Kongresini 22 Ocak 2023 Pazar günü tamamlayan İYİ Parti'de mevcut başkan Bünyami Katipoğlu güven tazelemişti. Kongrenin ardından yeni yönetim kurulu da belli oldu.

30 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Yönetim belli oldu

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına seçilen Bünyami Katipoğlu'nun yönetiminde 22 isim yer aldı. İYİ Parti'nin konuyla ilgili açıklamasında; "İYİ Parti Yozgat 3. Olağan İl Kongresinden sonra oluşturulan Yozgat İl Divanımız; liyakat sahibi, genç, dinamik yeni kadrolar ile oluşturuldu. Yeni kadromuz, öncelikle Yozgat'ımıza; sonrasında Türkiye'mize hizmet etmeye hazırdır.
Yeni yönetimimizin Yozgat'ımıza ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini temenni eder; başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Yönetimde yer alacak isimler şu şekilde; 
Siyasi işler başkanı            Tuğçin Aslantaş
İl sekreteri                         Musa Karaaslan
İl Muhasibi                        Gökhan Durak
Kurumsal İlişkiler Başkanı  Cenab Koçak
Teşkilat Başkanı                Mehmet Coşar
Hukuk ve Adalet Politikaları başkanı    Hüseyin Aktaş
Seçim işleri başkanı            Mustafa Ertuğrul
Uluslararası politikalar başkanı        Aydeniz Uçar
Türk Dünyası ve yurtdışı Türkler başk.    Nuri Ekinci
Ortadoğu politikaları başkanı        Haydar Kılınç    
Yerel yönetimler başkanı        Suat Öztürk
Ekonomi politikaları başkanı        Murad Solmaz
Kalkınma politikaları başkanı        Ahmet Başol
Milli güvenlik politikaları başkanı    Adil Kaya
Eğitim politikaları başkanı        Fatma Özcan
Toplumsal politikalar başkanı        Rabia Önen
STK ilişkileri başkanı            Cihangir Taşdemir
Siyaset Akademisi Başkanı        Mustafa Taştan
Sosyal medya koordinatörü        Kadriye İnce
İl Kadın politikaları başkanı        Aybüke Kılıçarslan
İl Gençlik Kolları başkanı        Salim Bilgin
İl başkan danışmanı            Uğur Aksu
»Haber Merkezi

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Yönetim Belli Oldu
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