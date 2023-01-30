Yönetim belli oldu

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına seçilen Bünyami Katipoğlu'nun yönetiminde 22 isim yer aldı. İYİ Parti'nin konuyla ilgili açıklamasında; "İYİ Parti Yozgat 3. Olağan İl Kongresinden sonra oluşturulan Yozgat İl Divanımız; liyakat sahibi, genç, dinamik yeni kadrolar ile oluşturuldu. Yeni kadromuz, öncelikle Yozgat'ımıza; sonrasında Türkiye'mize hizmet etmeye hazırdır.

Yeni yönetimimizin Yozgat'ımıza ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini temenni eder; başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yönetimde yer alacak isimler şu şekilde;

Siyasi işler başkanı Tuğçin Aslantaş

İl sekreteri Musa Karaaslan

İl Muhasibi Gökhan Durak

Kurumsal İlişkiler Başkanı Cenab Koçak

Teşkilat Başkanı Mehmet Coşar

Hukuk ve Adalet Politikaları başkanı Hüseyin Aktaş

Seçim işleri başkanı Mustafa Ertuğrul

Uluslararası politikalar başkanı Aydeniz Uçar

Türk Dünyası ve yurtdışı Türkler başk. Nuri Ekinci

Ortadoğu politikaları başkanı Haydar Kılınç

Yerel yönetimler başkanı Suat Öztürk

Ekonomi politikaları başkanı Murad Solmaz

Kalkınma politikaları başkanı Ahmet Başol

Milli güvenlik politikaları başkanı Adil Kaya

Eğitim politikaları başkanı Fatma Özcan

Toplumsal politikalar başkanı Rabia Önen

STK ilişkileri başkanı Cihangir Taşdemir

Siyaset Akademisi Başkanı Mustafa Taştan

Sosyal medya koordinatörü Kadriye İnce

İl Kadın politikaları başkanı Aybüke Kılıçarslan

İl Gençlik Kolları başkanı Salim Bilgin

İl başkan danışmanı Uğur Aksu

»Haber Merkezi