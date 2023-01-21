“Yolsuzluk yaptın sözünü kınıyorum”

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada; “Sayın AK Partililer; Ahmet Davutoğlu uzun süre dış işleri bakanlığı ve sonrasında başbakanlık görevinde bulundu. Ahmet Davutoğlu’nun gerek devlet görevinde gerekse hayatının hiç bir anında yolsuzluk haksızlık ve ahlaksızlık yapmadığını devletimiz, milletimiz ve birlikte yol yürüdüğü sizler adınız kadara eminken, Sayın Erdoğan’ın Sırf siyaset olsun diye, çamur at izi kalsın düşüncesi ile yaptığı iftirayı şiddetle kınıyorum. Suçlu bağırmış suçsuzun ödünü koparmış diye tamda Erdoğan’ın bu tavrına diyorlar. Bağırmak, çağırmak, iftira atmak, yolsuzluk yaptı demek hiç bir ahlaka sıkmaz. Buyurun, Sayın Ahmet Davutoğlu Erdoğan a 3 çağrıda bulunuyor. Sizin kanalınız A Haberde yüzleşelim, Araştırma komisyonu kuralım. Akrabalar dâhil araştıralım. Yolsuzluk yapan kim olduğu ortaya çıksın. Hodri meydan, biraz yüreğin varsa çık hesaplaşalım diyor. Kıymetli AK partili arkadaşlar, AK Parti içinde en dürüst kişinin Ahmet Davutoğlu olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Sizler iftiraya kulak verip günaha girmeyin. Erdoğan için ahiretinizi yakmayın. Ahmet Davutoğlu şunu yapmasaydı, şu kararı almasaydı diye biliriz ancak Yolsuzluk yaptı derseniz hepiniz ahirette Allah'ın huzurunda hesabını verirsiniz.” »Haber Merkezi