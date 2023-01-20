Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.422,37
ALTIN
1.165,82
DOLAR
18,77
STERLİN
23,30
EURO
20,35

Yollar daha güvenli

Sorgun ilçesinde, belediye tarafından ağır tonajlı araçların şehir içine girmeden nakliyelerini sağlamak amacıyla yeni güzergah belirledi. 

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
Yollar daha güvenli

İlçe merkezinde daha güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla belediye tarafından yeni yol güzergahı oluşturuldu. 
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “İlçemizde mahalle aralarında ve ana caddelerde yol yenileme işlemlerimiz devam ediyor. Yapmış olduğumuz yolların uzun ömürlü olması ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla ağır tonajlı araçların yol güzergahlarını belirledik. Belirlemiş olduğumuz güzergah ile ağır tonajlı araçlar ilçe merkezine girmeyerek hem trafik güvenliğini sağlamış olduk hem de yapmış olduğumuz yeni yolların daha uzun ömürlü olmasını sağladık.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yollar Daha Güvenli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilerle sohbet
Öğrencilerle sohbet
Muhtarlara ziyaret
Muhtarlara ziyaret
Dualarla uğurlandı
Dualarla uğurlandı
Kazada hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybetti
7 kişi tutuklandı
7 kişi tutuklandı
Moral buldular
Moral buldular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim