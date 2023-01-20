Yollar daha güvenli

İlçe merkezinde daha güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla belediye tarafından yeni yol güzergahı oluşturuldu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “İlçemizde mahalle aralarında ve ana caddelerde yol yenileme işlemlerimiz devam ediyor. Yapmış olduğumuz yolların uzun ömürlü olması ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla ağır tonajlı araçların yol güzergahlarını belirledik. Belirlemiş olduğumuz güzergah ile ağır tonajlı araçlar ilçe merkezine girmeyerek hem trafik güvenliğini sağlamış olduk hem de yapmış olduğumuz yeni yolların daha uzun ömürlü olmasını sağladık.” dedi. »Haber Merkezi