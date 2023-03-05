Yollar daha güvenli

Belediye ekipleri tarafından belde yollarında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Belde de Yamaç Pınarı mevkiinden Bağlarbaşı mahallesi ne giden köprü ve yol güzergahında çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 8 metre yükseltilerek hem o bölgeden geçen araçların düşme ve sürdürerek kayma tehlikesinin önüne geçirilerek daha güvenli hale getirildi.

Havaların mevsim şartlarından daha sıcak gitmesinden dolayı çalışmalara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Beldemizdeki yollarımızın daha güvenilir olması için çalışmalarımıza başladık. Yamaç Pınarı mevkiinden Bağlarbaşı mahallesi ne giden köprü ve yol güzergahında çalışmalarımızı belediye ekiplerimiz aralıksız olarak sürdürüyor. Yaklaşık 8 metre yükseltilerek hem o bölgeden geçen araçların düşme ve sürdürerek kayma tehlikesinin önüne geçirilerek daha güvenli hale getirildi. Bu kapsamda da hem de traktörlerin dahi çıkamadığı yokuşu tamamen sıfır noktasına indirilerek düz bir geçiş sağlandı. İnşallah kısa zamanda sıkıştırma sonrası kilit parke döşemesinin ardından hizmete sunulacak.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi