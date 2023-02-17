Yoldaş ziyaret etti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, “Ülkemizde 9 gün önce meydana gelen, her ne kadar 10 ilde meydana gelmiş olsa da tüm ülkeyi aynı derecede sallayan deprem felaketi sonucunda söz konusu illerden ülkemizin değişik illerine, ilçelerine depremzedelerimiz geldi.” dedi.

Yoldaş, ziyarette yaptığı açıklamada; “İlçemize de bu süreçte 800'e yakın vatandaşımız geldi. Ev, misafirhane gibi uygun yerlerde, 150 vatandaşımız da Şehit Hasan Hüseyin Aksoy öğrenci yurdumuzda ağırlanmaktadır. Bu acılı günlerde acılar paylaşılmış bunun da ötesinde samimi, kalıcı dostluklar kurulmuştur. Şahit olunan manzaralar milletçe köklerimizdeki hasletlerin yaşıyor olmasını göstermesi açısından da bizleri oldukça duygulandırmakta, geleceğe daha güvenli bakamazsın vesilesi olmaktadır. Bizler de her akşam olduğu gibi bu akşam da Milli Eğitim ailesi olarak. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürümüzle birlikte depremzedelerin yanlarında bulunarak onların dertleriyle dertlenerek onların istek ve ihtiyaçlarını giderme gayreti içerisinde oldukça duygulu ve samimi sohbetlerde bulunarak onların acılarını paylaşma gayretinde bulunduk.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker