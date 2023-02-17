Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.008,58
ALTIN
1.112,80
DOLAR
18,88
STERLİN
22,60
EURO
20,13

Yoldaş ziyaret etti

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şehit Hasan Hüseyin Aksoy öğrenci yurdunda kalan depremzedeler ile bir araya geldi. 

17 Şubat 2023 Cuma 02:00
Yoldaş ziyaret etti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, “Ülkemizde 9 gün önce meydana gelen, her ne kadar 10 ilde meydana gelmiş olsa da tüm ülkeyi aynı derecede sallayan deprem felaketi sonucunda söz konusu illerden ülkemizin değişik illerine, ilçelerine depremzedelerimiz geldi.” dedi. 
Yoldaş, ziyarette yaptığı açıklamada; “İlçemize de bu süreçte 800'e yakın vatandaşımız geldi. Ev, misafirhane gibi uygun yerlerde, 150 vatandaşımız da Şehit Hasan Hüseyin Aksoy öğrenci yurdumuzda ağırlanmaktadır. Bu acılı günlerde acılar paylaşılmış bunun da ötesinde samimi, kalıcı dostluklar kurulmuştur. Şahit olunan manzaralar milletçe köklerimizdeki hasletlerin yaşıyor olmasını göstermesi açısından da bizleri oldukça duygulandırmakta, geleceğe daha güvenli bakamazsın vesilesi olmaktadır.  Bizler de her akşam olduğu gibi bu akşam da Milli Eğitim ailesi olarak. Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürümüzle birlikte depremzedelerin yanlarında bulunarak onların dertleriyle dertlenerek onların istek ve ihtiyaçlarını giderme gayreti içerisinde oldukça duygulu ve samimi sohbetlerde bulunarak onların acılarını paylaşma gayretinde bulunduk.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Yoldaş Ziyaret Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatlı mühendisler deprem bölgesinde
Yozgatlı mühendisler deprem bölgesinde
Ülkü ocakları sahada
Ülkü ocakları sahada
Karaca’dan plaket
Karaca’dan plaket
Sorgun’a döndüler
Sorgun’a döndüler
Psikososyal destek
Psikososyal destek
Kurumlar sahada
Kurumlar sahada
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim