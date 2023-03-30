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Yol gösteren pusula

Akdağmadeni İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver, 59’uncu Kütüphaneler Haftası dolayısıyla açıklamada bulundu.

30 Mart 2023 Perşembe 14:07
Yol gösteren pusula

Mehmet Ünver yapmış olduğu açıklamada kitabın yol gösteren bir pusula olduğuna dikkat çekti.

Bilgi sahibi olmak belirli bir kültür seviyesine gelmek her insanın ulaşmak isteyeceği bir amaç olduğunun altını çizen Ünver, “Kitaplar kültür seviyemizi arttırmak ve bilgi sahibi olmamızın en etkili aracıdır. Bilginin en yoğun olduğu araçlar kitaplardır. Kitap istenilen bilgiye en kısa ve en etkili yoldan ulaşabilecek araçtır. Kitap okumak düşünce yapısını başlar ve güçlendirir hangi yöne gidileceğini bilmeyen bir insana bir pusula gibi kılavuzluk yapar bireye gideceği yolun gösterir. Kitaplar bizim için hayatın her anında bizimle birlikte olan öğretmenler gibidir. Her bitap bir başka kapı açar bizim için hepsi ayrı bir dünyadır hayatımıza ayrı heyecanlar ayrı mutluluklar ayrı yaşanmışlıklar katar. Kitap okumak insana geçmişini tarihini toplum ve millet bilincini öğretir geçmişte yaptığımız hataları tekrar düşmememizi, geleceğe daha hazırlıklı olmamızı sağlar. Kitaplar insanlık tarihinin geçmişi ve toplumların hafızasıdır basit bir anlatım ile insanlık tarihinin kara kutusudur. Geçmişteki başarıları başarısızlıkları güzel ve kötü olayları günümüze aktarır. Böylece bizim gücümüzü ve geleceğimizi aydınlatır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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