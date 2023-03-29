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Yoğunluk devam ediyor

Yozgat Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanına kurduğu geleneksel iftar çadırında ilk günkü yoğunluk devam ediyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Yoğunluk devam ediyor

Toplumun her kesiminden vatandaşın aynı iftar sofrasında buluştuğu geleneksel iftar çadırından her gün binlerce kişi faydalanıyor. Deprem bölgesinden Yozgat’a gelen depremzedeler, iş çıkışında iftar için evine yetişememiş işçiler, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, arkadaş grupları ile birlikte iftar yapmak isteyen gençler ve aileler iftar çadırında severek iftar yapıyor.

Yozgat Belediyesi’nin kendi mutfaklarında kendi aşçıları tarafından hijyenik bir biçimde hazırlanan yemekler iftar saati geldiğinde servis ediliyor. Ramazan’ın ilk gününden başlayan iftar hizmetleri son güne kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Her gün Bin 500 kişinin ağırlandığı iftar çadırında yapılan yemek ikramları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, Ramazan ayının en güzel anlarından biri olan iftar saatlerini vatandaşların kalabalık gruplar içerisinde idrak etmek istediklerini söyledi.

Başkan Köse açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı; “Ramazan ayı ortak sofralarda bir araya geldiğimiz, birlik ve beraberliğimizin arttığı kutsal bir aydır. Bu yıl da geleneksel iftar soframızda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İftar soframıza gelemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da Ramazan ayında personelimiz tarafından yemek ulaştırmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının ülkemize barış ve huzur getirmesini diliyorum.” dedi. Alpaslan Demir

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Yoğunluk Devam Ediyor
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