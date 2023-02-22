YOBÜ’den duyuru

YOBÜ’den yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri nedeniyle öğrencilerimizin eğitimlerini, nitelikten ödün vermeden mümkün olan en etkin, verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için önlisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olarak karar alınmıştır.

ÜZAKTAN EĞİTİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1 Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi derslerinin 27.02.2023 tarihinden itibaren başlamasına.

2 Eğitimlerine “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” uyarınca devam eden; Tıp Fakültesi 4,5 ve 6. Sınıf öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Ebelik ve Çocuk Gelişimi Bölümlerinin 4’üncü sınıf öğrencileri, Öğretmenlik uygulaması olan Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü 4’üncü sınıf öğrencilerinin öğrenimlerine yüz yüze devam etmelerine. Bunların dışında Yükseköğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği kapsamında uygulamalı eğitim yapan fakülte ve meslek yüksekokullarımızdaki son sınıf öğrencileri ile ilgili açıklamanın akademik birimlerimiz tarafından yapılmasına.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

3 Depremden etkilenen illerde ki (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa imle Sivas ilinin Gürün ilçesi) üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde, birinci derece yakınları veya geçici ikametgahları Yozgat’ta bulunan öğrenciler, üniversitemizin eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine, üniversitemize bu kapsamda başvuran özel öğrencilerden eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine. 4 özel öğrencilik taleplerinin, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıç tarihi olan 27 Şubat dikkate alınarak, eğitim öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde (17 Mart 2023 Cuma mesai bitimine kadar) alınabilmesine.

KAYIT DONDURMA

5 üniversitemizde kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine.

ÖĞRENİM ÜCRETİ KOLAYLIĞI

6 OHAL kapsamındaki illerde birinci derece yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerimizin elektronik formu (htttps://forms.gle/u9XSkrqR1RsigpJS8) doldurarak 27 Şubat Cuma mesai bitimine kadar öğrenci işleri daire başkanlığımıza taleplerini iletmeleri halinde, ödenmemiş bahar dönemi katı payı/öğrenim ücreti taksit ödemelerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt tarihine kadar, bu süreçte mezun aşamasına gelen öğrencilerin ise mezuniyet işlemlerine kadar ertelenmesine.

DİĞER HUSUSLAR

7 Akademik ve idare personelin mesai saatlerine devam etmelerine, akademik personelin çevrimiçi derslerini mesai saatleri içinde kurum içinden gerçekleştirmelerine, üniversitemiz tarafından deprem bölgesinde görevlendirilen akademik ve idare personelin bu durumdan muaf tutulmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. »Selma Şahin