YOBÜ’den başsağlığı mesajı

Yayınlanan mesajda; ‘Sizleri Unutmayacağız. Millet olarak hepimizi yasa boğan deprem felaketinde ebediyete uğurlandığımız tüm öğrencilerimize, yakınlarına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve üniversitemiz camiasına sabırlar niyaz ediyoruz. Başımız Sağ Olsun.” ifadelerine yer verildi.

Depremde hayatlarını kaybeden öğrencilerin isimleri;

Furkan Kont- Spor Bilimleri Fakültesi.

Ali Sönmez – Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Büşra İnal – Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu

Bünyamin Daş – Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Serap Gök – Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu

Şevval Baysay – Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu

Gülşah Güraslan – Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu

Tuğba Körük - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Osman Hulusi Üzüm – Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

Esra Kır – Fen Edebiyat Fakültesi

Beyza Yılmaz – Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Pınar Korkmaz Atar - Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu »Haber Merkezi