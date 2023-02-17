YOBÜ’den başsağlığı mesajı

Yayınlanan mesajda; ‘Sizleri Unutmayacağız. Millet olarak hepimizi yasa boğan deprem felaketinde ebediyete uğurlandığımız tüm öğrencilerimize, yakınlarına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve üniversitemiz camiasına sabırlar niyaz ediyoruz. Başımız Sağ Olsun.” ifadelerine yer verildi.
Depremde hayatlarını kaybeden öğrencilerin isimleri;
Furkan Kont- Spor Bilimleri Fakültesi.
Ali Sönmez – Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
Büşra İnal – Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
Bünyamin Daş – Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Serap Gök – Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
Şevval Baysay – Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
Gülşah Güraslan – Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
Tuğba Körük - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Osman Hulusi Üzüm – Mühendislik- Mimarlık Fakültesi
Esra Kır – Fen Edebiyat Fakültesi
Beyza Yılmaz – Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Pınar Korkmaz Atar - Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu »Haber Merkezi
Yayınlanan mesajda; ‘Sizleri Unutmayacağız. Millet olarak hepimizi yasa boğan deprem felaketinde ebediyete uğurlandığımız tüm öğrencilerimize, yakınlarına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve üniversitemiz camiasına sabırlar niyaz ediyoruz. Başımız Sağ Olsun.” ifadelerine yer verildi.