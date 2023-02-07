Yılmaz’dan açıklama

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada: “Kahramanmaraş ve Gaziantep illerimizde meydana gelen ve birçok şehrimizde de can kayıplarına neden olan deprem sebebiyle enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an evvel sağ salim ulaşılması tek düşüncemiz ve temennimizdir. Tüm imkânlarıyla yüreklerini ortaya koyarak bölgede mücadele eden kurumlarımıza, yetkililerimize ve görevlilerimize Cenab-ı Allah'tan kolaylıklar diliyor, kurum olarak bu zor günde tüm imkânlarımızla devletimizin emrinde, milletimizin yanında teyakkuzda bekliyoruz. Meydana gelen deprem nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan Rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi