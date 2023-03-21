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Yılmaz, güven tazeledi

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’nun bugün gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kuruluda Genel Başkan Ahmet Yılmaz yeniden seçilerek güven tazeledi.

21 Mart 2023 Salı 02:00
Yılmaz, güven tazeledi

Genel kurul toplantısı sonunda açıklamalarda bulunan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, “İstanbul Yozgatlılar Federasyonumuzun bugün yapılan 9.Olağan Genel Kurulu’nda yeniden bizlere 3 yıllığına Genel Başkanlık ve Yönetim yetkisi veren Genel Kurula, derneklerimize, delegelerimize, katılım sağlayan misafirlerimize, bu güne kadar emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarımıza, hayırseverlerimize, iş adamlarımıza verdikleri destek ve güven için çok teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
YılmazGüven Tazeledi
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