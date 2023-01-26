Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.297,77
ALTIN
1.177,70
DOLAR
18,81
STERLİN
23,39
EURO
20,57

Yılların hayali gerçek oldu

AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, inandık barajında çalışmaların sona geldiğini söyledi.

26 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Yılların hayali gerçek oldu

Başkan Dereli, “Siz kıymetli hemşehrilerimize yine bir müjde vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 28.000 dönüm alanı sulayacak olan yılların hayali "inandık barajında sona doğru yaklaşırken kapalı devre sulama sistemi projesi ihalesi de Ekapta yayınlandı. Bölgemize, ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm büyüklerimizden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.
Devlet su işleri (DSİ) 12. Bölgeden yapılan açıklamada; “ Çalışmaları devam eden Yozgat Yerköy İnandık Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) tipindeki barajın kret kotunun 850 m olduğu, 823 m kotu itibariyle dolgu çalışmalarının devam ettiğini ve yüzde  85 fiziki gerçekleşme sağlandı. Temelden yüksekliği 73 metre ve su depolama kapasitesi 31,10 milyon hm3 olan Yozgat Yerköy İnandık Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 59 milyon 61 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir.” »Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Yılların Hayali Gerçek OlduAK Parti YerköyHacı Dereliİnandık BarajıDsiDEVLET Su İşleriYerköyAk PartiIncelemeçalışmaEKAP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayallerinin peşinden koştu
Hayallerinin peşinden koştu
Bu gece Regaip Kandili
Bu gece Regaip Kandili
Yozgat'ta konuştu
Yozgat'ta konuştu
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Üç ayların önemi
Üç ayların önemi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim