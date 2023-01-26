Yılların hayali gerçek oldu

Başkan Dereli, “Siz kıymetli hemşehrilerimize yine bir müjde vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 28.000 dönüm alanı sulayacak olan yılların hayali "inandık barajında sona doğru yaklaşırken kapalı devre sulama sistemi projesi ihalesi de Ekapta yayınlandı. Bölgemize, ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm büyüklerimizden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Devlet su işleri (DSİ) 12. Bölgeden yapılan açıklamada; “ Çalışmaları devam eden Yozgat Yerköy İnandık Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) tipindeki barajın kret kotunun 850 m olduğu, 823 m kotu itibariyle dolgu çalışmalarının devam ettiğini ve yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandı. Temelden yüksekliği 73 metre ve su depolama kapasitesi 31,10 milyon hm3 olan Yozgat Yerköy İnandık Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 59 milyon 61 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir.” »Alpaslan Demir