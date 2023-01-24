Yılı değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Sosyal hizmet birey, aile, grup ve toplum için genel refah düzeyini ve sosyal işlevselliği artırma çabalarına verilen addır.” dedi.

Neşeli, İnsanların sosyal ilişkilerini sürdürebilmesi için Sosyal hizmet; sosyoloji, psikoloji, kamu sağlığı, hukuk ve ekonomi gibi sosyal bilimler ile sıkı bir ilişki içerisindedir kişisel sorunları çözmeye odaklanır. Sosyal hizmetler genel olarak tüm sosyal sınıfların iyilik halini ve esenliğini geliştirmeyi amaçlamakla birlikte, daha çok eğitim, sağlık, beslenme, giyim ve barınma gibi temel insani gereksinimlerini dahi karşılamakta zorluk çeken yoksul nüfus gruplarına asgari bir yaşam standardı sağlama çabasındadır. Sosyal hizmet; sosyal refah ve sosyal adaleti sağlama, sosyal sınıflar arasındaki sürtüşmeleri asgariye indirgeme, sosyal sorunları ortadan kaldırma ve böylelikle sağlıklı bir toplum meydana getirme amacındadır.

Neşeli, basın mensupları ile bir araya gelerek 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu işlemleri, Çocuk bakım kuruluşlarına yerleştirme işlemleri, Koruyucu Aile İşlemleri, Evlat Edindirme İşlemleri, Sosyal ve Ekonomik Destek işlemleri, Doğum Yardımı İşlemleri, Kreş, Gündüz Bakım evi ve Çocuk Kulübü İşlemleri yaptıklarını söyledi.

Çocuk sosyal servis İstatistiklerinin bilgisini veren Neşeli, “2022 yılında ÇES’de 56, ÇODEM 27, ÇEKOM 50 olarak kayıtlara geçti.

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri çalışmalarında ise; Kreş, 0-36 aylık çocuklara hizmet veren çocuk kuruluşudur. Kreş ve gündüz bakımevi, 37-66 aylık çocuklara hizmet veren çocuk kuruluşudur. Çocuk Kulübü, 6-12 yaş grubu çocuklara hizmet veren çocuk kuruluşudur. Kreş ve Gündüz bakım Çocuk kulübünde, kuruluş sayısı 9, Hizmet Alan Çocuk Sayısı 519, ücretsiz yararlandırılan sayısı 7 olarak belirlendi.

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri Kabul işlemleri, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Kabul işlemleri, Özel Bakım Merkezi Kabul işlemleri, Engelli Evde Bakım işlemleri, Engelli Kimlik Kartı işlemleri, Erişilebilirlik İşlemleri devam ediyor.

Yaşlı/engelli sosyal servis istatistikleri ise; ATH’de Kalan sayısı 58, 2022 yılında çıkan 29, 2022 Yılında giren 36, Sir 58, Adli olay 2. HYBRM’de kalan sayısı 39, 2022 yılında çıkan 2, 2022 yılında giren 36, SİR 39, Adli olay 0 EBŞEH’de kalan sayısı 26, 2022 yılında çıkan 12, 2022 yılında giren 16, SİR 26, Adli olay 2 BRM’de kalan sayısı 238, 2022 yılında çıkan 82, 2022 yılında giren 96, SİR 238, Adli olay 0 ÖZBM’de kalan sayısı 172, 2022 yılında çıkan 96, 2022 yılında giren 112, SİR 171, Adli olay 5 Kadın Konukevi’nde 2021 yılda 170’i kalırken, 2022 yılında 215 kişi çıktı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)’de 2021 yılında 2 bin 123 kadın şiddet görürken, 2022 yılında ise 2 bin 204 kadın şiddet gördü. Erkeklerde ise 2021 yılında 51 erkek şiddet görürken 2022 yılında 126 erkek şiddet gördü.

Kadın hizmetleri eğitimi kapsamında; Kadına yönelik şiddetle mücadelede 4 bin 611 kişiye eğitim verilirken, ŞÖNİM tanıtım ve bilgilendirme toplantıları kapsamında bin 638 kişi bilgilendirildi. İki eğitimimin toplamında POMEM, Er/Erbaşlar, vatandaş, il göç idaresine bağlı yabancı uyruklu vatandaşa ve belediye personeli olmak üzere 6249 kişiye verildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi verilirken 108 bin 155 kişi katılım gösterdi.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Koruyucu-Önleyici Boşanma Öncesi Danışmanlık işlemleri, Çocuk ve Yetişkinlere Yönelik Bireysel Danışmanlık işlemleri, Kadına Yönelik Yatılı Kuruluşlara Kabul işlemleri faaliyetlerinde boşanma süreci danışmanlığında katılımcı sayısı 69 olurken, müdahil olunan dosya sayısı ise 50 oldu.

Ücretsiz Seyahat Kartları işlemleri, İstihdam Hakkı İşlemleri, Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Diğer Sosyal Hizmet İşlemleri faaliyetleri kapsamında Yozgat’ta Şehit sayısı 382, Gazi sayısı 243 olarak açıklandı.

Şehit yakını ve gazi istihdam başvuru verileri 2015-2021 yılları arasında devlet personel başkanlığınca ataması doğrultusunda 2015- 2020 yılında 135 kişi atanırken, 2021 yılında 7, 2022 yılında 14 kişinin ataması yapıldı.

Şehit Yakınları ve Gazilere Verilen Ücretsiz Seyahat Kartı 2015- 2020 yılında 855 kişi yararlanırken, 2021 yılında 59 kişi, 2022 yılında ise 98 kişi yararlandı.

Aile ve toplum hizmetleri birimi tarafından Aile eğitim programına 6 bin 837 kişi katıldı. Evlilik öncesi eğitimine 3 bin 468 kişi katılım sağladı. Aile danışmanlığı eğitimine 69 kişi. Bağımlılıkla mücadele eğitimine 2 bin 845 kişi katılırken, çocuk hakları eğitimi 2 bin 541 kişi katıldı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; okul destek projesinde Sosyal ekonomik destek ile aile yanında takip edilen 150 çocuk ve ailesi ile bir araya gelinerek çeşitli sosyo kültürel faaliyetler düzenlendi.

Göçmen kuşlar projesinde; Mevsimlik tarım işçi çocuklarından 60 çocuğa eğitim, el sanatlar, bilim ve teknoloji etkinlikleri düzenlendi.

Sosyal uyum projesinde; misafir ve sığınmacı 220 çocukla bir araya gelinerek sosyo kültürel ve gezi faaliyetleri düzenlendi.

Umut yolcuları projesinde; Lösemili çocuklar 92 aile 60 çocuk bir araya getirilerek lösemi konusunda farkındalık ve sosyal uyum etkinlikleri düzenlendi.

YÖNDER projesinde ise; koruma ve bakım altında bulunan 129 çocuk Yozgatlı rol modellerle buluşturuldu.

Ekranla değil akranla büyüsün çocuklar projesinde; çocukların teknolojinin getirmiş olduğu olumsuz örneklerden uzak akranları ile beraber nitelikli zaman geçirmek sosyalleşmek amacı ile 779 çocukla oyun etkinlikleri düzenlendi. Çocuk işçiliği ile mücadele projesinde; Çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verici işlerde istihdam edilmesine engel olmak için 454 çocuğa eğitimler düzenlendi.

Erken yaşta evlilik projesinde; 13 İlçede kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına erken yaşta evlilik konusunda eğitimler düzenlendi.

Bozkırın başakları projesinde; Kurum bakımında bulunan çocuklarımızla ailesi yanında yaşayan çocuklarımızı kaynaştırarak sportif alanda başarı yakalamak rehabilitasyon sürecine sporla katkı sağlamak.

Engelli Bakımını Üstlenen Bakıcılara 3.336,03 TL ödeme yapılmaktadır. Bu ödemelerde 2088 yılında 5.319.947,00 TL ödenirken, 2022 yılında 122.697.603,31 TL ödendi.

Doğum yardımı ödemelerinde ise; 2015 yılında 1.411.510,77 TL ödenirken, 2022 yılında 1.559.537,25 TL ödeme yapıldı.” açıklamasında bulundu. / »Sema Nur Koçaker / »Alpaslan Demir