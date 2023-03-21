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‘Yıldız güven tazeledi’

S.S Bozok Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı.

21 Mart 2023 Salı 02:00
‘Yıldız güven tazeledi’

İl Seçim Kurulu yetkilileri, Yönetim Kurulu ve kooperatif üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda Başkan Adil Yıldız Güven tazeledi. 
Genel Kurulda söz alan üyeler, her durumda her şartta hizmet vermeye devam ettiklerini ancak maddi olarak ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdiler. 
Yaşadıklarını Zorlukların bir nebze olsun çözümü için destek beklediklerini dile getiren üyeler Genel kurul ve seçim maddelerini oy birliği ile kabul edip tekrar Başkan Seçilen Adil Yıldız’a temenniler de bulundular. 
Göreve tekrar seçilen Adil Yıldız ise; “Görevi devraldığımız günden itibaren hem üyelerimiz için hem halkımız için var gücümüzle çalıştık,  çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. 
Maddi olarak çektikleri sıkıntılara da ayrıca değinen Yıldız,  “Gerekli düzenlemelerin yapılması için girişimlerde bulunduklarını ve takipçileri olacaklarını söyledi.  Ulaşımda ki yeniliklerden de bahseden Yıldız, Halkımıza en iyi ve en rahat hizmeti vermek için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yıldız Güven Tazeledi
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