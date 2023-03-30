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Yıkım başladı

Sarıkaya ilçesinde belediye tarafından kanal üstü dükkanların yıkımına başlandı.

30 Mart 2023 Perşembe 16:57
Yıkım başladı

Sel taşkın kanalının üzerine inşa edilen ve olası bir sel anında can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek olan kanal üstü dükkanların yıkımı başladı.

Belediye ekipleri tarafından başlanan yıkımları yakından takip eden Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “İlçemiz için önemli adımlardan bir tanesi daha atıyoruz. Tehlike saçan ve olası bir sel felaketinde can ve mal kaybına sebebiyet olabilecek kanal üstü dükkanlarımızın yıkımına başladık. İnşallah belediye ekiplerimizde yıkım işlemlerini en kısa zamanda tamamlayacak” dedi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 30.03.2023 17:29
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