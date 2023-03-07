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Yerli mercimek üretimine yoğun talep

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl deneme amaçlı yapılan yerli mercimek ekimi, yüksek verim elde edilmesiyle çiftçiyi bu yıl mercimek ekimine yönlendirdi.

07 Mart 2023 Salı 02:00
Yerli mercimek üretimine yoğun talep

Türkiye’de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada bulunan Yozgat’ta, Sorgun bölgesinde başlayan yerli mercimek ekimleriyle, çiftçilere yerli tohumların tanıtılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Geçen sene gerçekleştirilen deneme ekimlerinde yüksek verim elde edildiğini belirten yetkililer, Yozgat’ın ülke genelinde mercimek üretiminde birinci sırada olduğunu da vurguladılar. Çiftçilerin genel olarak ithal yeşil mercimeği tercih ettiğine dikkat çekilirken, bu yıl yerli yeşil mercimeğe talebin fazla olduğu belirtiliyor.
Yerli çeşitlerden 125 ila 194 kilogram arasında verim alındığını belirten yetkililer, çiftçilerin yerli ve milli tohumlarla yeşil mercimek ekmelerini ve üretim yapmalarını tavsiye ediyor. Yozgatlı çiftçilerin bu yönde ilerlemesiyle, ülkemizde yerli mercimek üretimi artacak ve ithalata olan ihtiyaç azalacak. 
»Haber Merkezi

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Yerli Mercimek üretimine Yoğun Talep
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